Celeste Manzur dio detalles del desvalijamiento que sufrió en Mar del Plata: "Se llevaron hasta los cepillos de dientes"

La joven contó que tenía previsto ir a Mar del Plata porque la habían contratado en varios lugares para crear contenido, así que invitó a sus amigos de la infancia y ella se encargó de tramitar el hospedaje a través de Instagram.

La noche del hecho, dos de sus amigos fueron a un boliche, mientras que Manzur y otra amiga asistieron a uno diferente.

Alrededor de las 6 de la mañana, decidió pasar por el departamento antes de dirigirse a otro sitio: “Cuando entro, abro el portón y veo la ventana abierta, pensé que eran mis amigos”, sostuvo.

Celeste Manzur La joven mendocina denunció que les robaron todo el equipaje, dinero y otros objetos. Foto: Instagram @celemanzur.

Sin embargo, al ingresar al lugar se encontró con un escenario completamente diferente: “Cuando me meto por la ventana me encuentro con todo roto, todo dado vuelta. Me voy a mi habitación, no estaba mi valija, no estaban mis cremas, no había nada”.

Gracias a las cámaras de seguridad de un vecino, las víctimas lograron reconstruir los movimientos de los delincuentes. Así, descubrieron que un grupo de tres personas ingresó al departamento alrededor de las 04:30 horas del sábado a bordo de un Fiat 147.

Celeste Manzur Una de las ventanas quedó abierta después del robo. (Foto: Mendoza Post.

“Sabían absolutamente todos nuestros movimientos, sabían que no íbamos a llegar temprano, sabían cómo se manejaba el ingreso del lugar y ya iban preparados a robarnos”, denunció Manzur.

Para la creadora de contenido alguien podría haberlos “vendido”. En ese sentido, opinó: “Evidentemente alguien tiene que ver, alguien nos vendió. Una persona que sabía todo lo que teníamos”.

"Se ve en las cámaras cómo ellos van en el auto, estacionan frente a la vereda, abren el portón. No se ve cómo rompen las ventanas porque era la cámara del vecino del frente", manifestó.





Celeste Manzur La víctima había llegado a Mar del Plata el día anterior al robo.

Si bien lograron detectar que los delincuentes se trasladaban en un Fiat 147 celeste, la cámara no captó la patente.

Por ahora, la Policía no les ha dado información sobre la investigación. Un patrullero llegó 15 minutos después de la llamada de emergencia, pero el caso no avanzó. Solo pudieron saber dónde podrían estar los objetos porque la amiga de Manzur logró ubicar sus auriculares por el GPS. “Pero estaban bastante lejos de donde nosotros estábamos, por lo cual el agente nos dijo ‘tienen que ir hasta ese lugar que les marca y llamar desde ahí para que vaya otro móvil’, porque ellos no podían ir al lugar porque era otra jurisdicción”.

El grupo de amigos fue hasta la ubicación marcada y volvieron a llamar a la Policía desde ese lugar, pero “no pasó nada, porque al no tener denuncia, no podían entrar a la propiedad donde sabíamos que estaban las cosas”. Ante esta situación, fueron a la comisaría cercana, al mediodía, para radicar la denuncia, pero no la tomaron “porque había muchos casos antes”. “Nos dijeron que volviéramos a las 8 de la noche”, aseguró Manzur.

Sin embargo, decidieron regresar a Mendoza y hacer la denuncia vía online.

En tanto, el abogado de Manzur es quien intentó continuar la comunicación con la propietaria “porque responde muy mal y tuvo muchas faltas de respeto”, pero la mujer dejó de responder los mensajes.