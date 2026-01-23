Video: la Policía entró por el techo de una casa en Mar del Plata y rescató a una mujer que dio a luz sola

Una vez que saltaron una reja perimetral, los efectivos forzaron una persiana y la ventana para lograr ingresar a la casa y darle paso al personal del SAME, que ya estaba listo para entrar en acción.

parto

Madre e hija fueron atendidas en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde este viernes ya se encontraban en buen estado de salud aunque todavía bajo observación médica.