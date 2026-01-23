Video: la Policía entró por el techo de una casa en Mar del Plata y rescató a una mujer que dio a luz sola
La madre y la recién nacida estaban en una situación crítica, y además estaba presente la hija mayor de la mujer, que tiene apenas dos años.
Personal de la Comisaría 4a y del Comando de Patrullas de Mar del Plata rescataron esta semana a una mujer que dio a luz en su casa mientras se encontraba sólo con su hija de dos años. Los efectivos policiales entraron al domicilio por los techos y lograron llegar a la madre y su recién nacida en una secuencia vertiginosa que fue registrada en un video.
El episodio ocurrió el jueves por la tarde, cuando los gritos de la mujer alertaron a sus vecinos en la zona de Perú y Peña, informó el Canal 8 de Mar del Plata. Alguien llamó al 911 y pronto se presentó un móvil policial, pero nadie podía abrir la puerta de la vivienda y sólo podían escuchar a la madre en trabajo de parto.
En la desesperación, los efectivos policiales lograron trepar por los techos e ingresar a la casa, donde encontraron a la mujer en la cama de su cuarto, con su hija recién nacida y otra nena, de dos años, cerca suyo.
La madre, de 35 años, se había desvanecido y la recién nacida estaba en código rojo. Las autoridades lograron retirarlas -junto a la nena más grande- en una ambulancia del SAME entre aplausos de los vecinos, que grabaron la secuencia con sus celulares.
Cómo entró la Policía a una casa de Mar del plata rescatar a la mujer
Como se pudo ver en los videos capturados por vecinos de la zona, el personal de la Comisaría 4a y del Comando de Patrullas de Mar del Plata accedió a la vivienda de la mujer a través de los techos.
Una vez que saltaron una reja perimetral, los efectivos forzaron una persiana y la ventana para lograr ingresar a la casa y darle paso al personal del SAME, que ya estaba listo para entrar en acción.
Madre e hija fueron atendidas en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde este viernes ya se encontraban en buen estado de salud aunque todavía bajo observación médica.
