Escueto parte médico sobre la salud de Bastian: "No presenta cambios"
Estudios revelaron que el nene tiene lesiones cerebrales y cervicales severas. Los médicos planean realizarle una traqueotomía.
La salud de Bastian continúa bajo pronóstico reservado luego de que estudios médicos confirmaran que el nene de 8 años presenta lesiones cerebrales y cervicales severas, producto del traumatismo sufrido durante el choque en la zona de La Frontera, en Pinamar.
El último parte médico emitido en la mañana de este viernes fue escueto. Desde el Ministerio de Salud bonaerense no hicieron referencia a novedades respecto a las lesiones del paciente pediátrico, así como tampoco a la traqueotomía que estaba programada para ayer.
“El Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti informa que el paciente de 8 años internado en este hospital desde el pasado 15 de enero continúa bajo estricto control médico, pronóstico reservado e internado en la unidad de terapia intensiva”, expresa el comunicado difundido hoy.
Asimismo, se aclara que el estado de salud del nene "no presenta cambios en relación al último parte emitido”.
Bastian permanece internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata tras haber sido trasladado en helicóptero desde Pinamar. El día jueves por la mañana se le realizaron estudios complementarios, los cuales confirmaron que el menor presenta “lesiones cerebrales y cervicales severas producto del traumatismo” sufrido durante el impacto.
Los médicos decidieron realizarle una serie de estudios, que incluyeron una resonancia magnética del cerebro y de la columna cervical, luego de que el nene no lograra respirar por sus propios medios cuando le retiraron el respirador. La situación encendió las alarmas y más tarde los análisis confirmaron el dramático diagnóstico.
Ante esta situación, decidieron mantener al paciente con inmovilización de la zona afectada y bajo un estricto control a cargo de los equipos de neurocirugía, neurología y terapia intensiva del hospital infantil marplatense.
Tal como se informó, el nene permanece con asistencia respiratoria ventilatoria y los médicos planeaban realizarle una traqueotomía con el fin de asegurar una vía aérea estable mientras permanece internado. Su pronóstico es reservado.
Choque en Pinamar: comenzaron las pericias al UTV y la camioneta
Este jueves comenzaron las pericias a los dos vehículos involucrados en el choque. La medida, ordenada por la Justicia, busca determinar las posiciones del UTV y de la camioneta al momento del accidente, así como también las responsabilidades del caso.
Durante las pericias, se intentará precisar el punto exacto del choque, el lugar y la forma en la que colisionaron ambos vehículos y el tipo de impacto, datos clave para establecer quién embistió a quién en la secuencia que derivó en el grave siniestro.
El incidente ocurrió el pasado lunes 12, cuando el UTV en el que viajaba Batian con su papá, junto a una mujer y otras dos menores, impactó de frente contra una camioneta Amarok en la zona de médanos. El nene fue trasladado en un principio al hospital comunitario de Pinamar y luego derivado a Mar del Plata debido a la complejidad de su cuadro.
