Escueto parte médico sobre la salud de Bastian: "No presenta cambios"

Los médicos decidieron realizarle una serie de estudios, que incluyeron una resonancia magnética del cerebro y de la columna cervical, luego de que el nene no lograra respirar por sus propios medios cuando le retiraron el respirador. La situación encendió las alarmas y más tarde los análisis confirmaron el dramático diagnóstico.

Ante esta situación, decidieron mantener al paciente con inmovilización de la zona afectada y bajo un estricto control a cargo de los equipos de neurocirugía, neurología y terapia intensiva del hospital infantil marplatense.

Tal como se informó, el nene permanece con asistencia respiratoria ventilatoria y los médicos planeaban realizarle una traqueotomía con el fin de asegurar una vía aérea estable mientras permanece internado. Su pronóstico es reservado.

Choque en Pinamar: comenzaron las pericias al UTV y la camioneta

bastian choque la frontera pinamar

Este jueves comenzaron las pericias a los dos vehículos involucrados en el choque. La medida, ordenada por la Justicia, busca determinar las posiciones del UTV y de la camioneta al momento del accidente, así como también las responsabilidades del caso.

Durante las pericias, se intentará precisar el punto exacto del choque, el lugar y la forma en la que colisionaron ambos vehículos y el tipo de impacto, datos clave para establecer quién embistió a quién en la secuencia que derivó en el grave siniestro.

El incidente ocurrió el pasado lunes 12, cuando el UTV en el que viajaba Batian con su papá, junto a una mujer y otras dos menores, impactó de frente contra una camioneta Amarok en la zona de médanos. El nene fue trasladado en un principio al hospital comunitario de Pinamar y luego derivado a Mar del Plata debido a la complejidad de su cuadro.