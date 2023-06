La acusación de Jorgito Moliniers contra Celeste Muriega que afecta a Christian Sancho

Y luego volvió a acotar: “Que hable Celes de la infidelidad”.

Muriega desestimó los comentarios de su colega y lanzó entre risas: “No le des bola que está aburrido, hace un año dijo que estaba embarazada así que no le crean, quiere robarnos el protagonismo, no le den bola”.

Por su parte, Christian Sancho comentó, también riéndose: “¿En qué parte del mundo está ahora? Porque está Londres, en Paraguay, está en Junín, está en todos lados”.

Tras leer el comentario, la pareja estalló en risas: “Está delirando, por favor, seguro que lo de MT lo dice por Martín Fierro. No le den cámara, no lo merece. Si tengo un hijo, cualquier nombre menos Jorge”, sostuvo Celeste en medio de la nota con Juan Etchegoyen.

celeste muriega christian sancho