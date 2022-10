A una semana de la muerte de César, Mónica reapareció con una propuesta especial

El video recolectó miles de Me Gusta y muchos mensajes de apoyo para Mónica y su familia.

César falleció el 4 de octubre a los 80 años, a raíz de una dura enfermedad, y durante su despedida, Sandra y Sol Mihanovich leyeron una carta que el periodista escribió de puño y letra: "Estoy a punto de vivir la mejor muerte. En el andén me espera la familia para darme la mano".

"Me estoy muriendo en San Pedro, rodeado de durazneros en flor y de naranjos que esperan su turno para dejar caer sus pétalos e inundarnos a todos de perfume. Estoy en el medio del campo, caminando con mis perros, que perciben desde hace días lo que va a pasar", comenzó la destacada cantante.

Y continuó: "Estoy mirando el río, escuchando las campanas que escuchaban mis abuelos, estoy por ver volar a las palomas que cubrirán el cielo como todas las tardecitas. Dentro de poco me llevarán con ellas para enseñarme el camino. Me estoy muriendo en San Pedro a los 80 años, donde siempre quise morir junto a la mujer que amo, abrazado a mi familia, ¿qué más puedo pedir? Me estoy muriendo en paz, con la satisfacción del deber cumplido. César, 12 de septiembre, 2022".

La historia de amor de Mónica y César

Mónica y César se vieron por primera vez en 1971, cuando él daba sus primeros pasos en Canal 13 y ella ya era una figura consagrada. En ese momento, Cahen D'Anvers todavía estaba casada con Iván Mihanovich, el padre de sus hijos Vane y Sandra, y no tuvo una buena impresión: "El me parecía un hombre insoportable", aseguró en un reportaje.

Pero años más tarde, cuando ya se había divorciado, todo cambió: "Era muy buenmozo y se sabía lindo. Todos los días había mujeres en la puerta del canal y lo esperaban a que saliera. Un 7 de junio, Día del Periodista, nos encontramos en una fiesta de Goar Mestre. Sólo sé que cuando nos fuimos, él se subió a su auto y yo al mío, y en vez de ir por caminos separados, nos volvimos juntos y nunca más nos separamos".

Desde entonces, forjaron una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo y tras 25 años de convivencia, en 2003 se casaron. "En 2003, cumplimos las Bodas de Plata, así que aprovechamos la fecha y nos casamos. Nos pareció que era un buen regalo de aniversario. Le dije a César: '¿No te parece que es hora de que firmemos un papelito para que se sepa que esto es en serio?'. Y lo hicimos", explicó la periodista y señaló que el secreto de sus más de 40 años de amor fueron sus diferencias.