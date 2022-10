Dominique Metzger rompió en llanto en vivo por César Mascetti

Luego de hacer una breve reseña de todos los eventos históricos y mundiales que le tocó cubrir junto al César, Eduado comentó: "Estos programas permitieron mostrar el mundo desde nuestros ojos, porque antes las noticias solo llegaban desde las agencias internacionales y nosotros decidimos salir con las cámaras".

Fue en este contexto, que Dominique le pidió que cuente la anécdota sobre cómo se conocieron Mónica y César: "Con Mónica se conocieron trabajando en casa y yo fui medio cómplice del Gaucho, porque él quería averiguar si ella estaba en pareja y como no sabía, hicimos una cena en casa".

"Me pondré en contacto con Mónica y después viajaré a San Pedro. Siempre te agradezco las bellas noticias que das, y esta me ha impactado profundamente, porque todos sabemos que estamos en los tiempos de descuentos y es lógico que transitemos esto pero cuando le ocurre a un amigo no lo podés comprender", le dijo Metzger a su hija.

"Bueno, pá, te mando un besito porque sino no voy a poder seguir", dijo Dominique con lágrimas en los ojos.

Dominique y Eduardo Metzger se emocionaron al recordar a César Mascetti