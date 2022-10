Lo último de César Mascetti: un spot para Netflix de Umbrella Academy

El video mostraba a la pareja disfrutando de su desayuno en el jardín de su casa en San Pedro, cuando de pronto Mónica lee en su celular que llega el apocalipsis y que "la única esperanza de la humanidad es un grupo de superhéroes llamados The Umbrella Academy". Al instante, César dice que "le suena" y pregunta si no dieron una noticia sobre ellos años atrás.

En ese momento, hacen un flashback que los remonta a 2002 y luego a 1989, cuando estaban al frente del noticiero y hablaban sobre estos superhéroes.

Emblemas de la televisión y los medios todos, Mónica y César no tuvieron ningún problema en jugar cuando Netflix se lo propuso. Así, los icónicos periodistas formaron filas para promocionar "The Umbrella Academy", adaptación del cómic homónimo creado en 2007 por Gerard Way, vocalista de My Chemical Romance que sigue los pasos de una familia disfuncional de superhéroes fundada por Reginald Hargreeves, un inventor que adoptó a una serie de niños con los que formó este curioso grupo.