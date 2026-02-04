Channing Tatum fue hospitalizado y debió ser operado de urgencia

El actor estadounidense Channing Tatum atraviesa un momento delicado de salud tras sufrir una lesión de gravedad que lo llevó directamente al quirófano. Este miércoles 4 de febrero, la estrella de Hollywood sorprendió a sus millones de seguidores al publicar una imagen desde la cama de un hospital, confirmando que debió someterse a una cirugía debido a que su hombro se había “separado”. Con un tono de determinación pese a la adversidad, el protagonista de Magic Mike manifestó en sus redes: "Solo otro día. Otro desafío. Este va a ser duro. Pero bueno. Vamos con todo”.