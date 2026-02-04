Channing Tatum fue hospitalizado y debió ser operado de urgencia
Luego de compartir imágenes desde un hospital recién operado, el protagonista de "Magic Mike" contó que se encuentra en plena rehabilitación.
El actor estadounidense Channing Tatum atraviesa un momento delicado de salud tras sufrir una lesión de gravedad que lo llevó directamente al quirófano. Este miércoles 4 de febrero, la estrella de Hollywood sorprendió a sus millones de seguidores al publicar una imagen desde la cama de un hospital, confirmando que debió someterse a una cirugía debido a que su hombro se había “separado”. Con un tono de determinación pese a la adversidad, el protagonista de Magic Mike manifestó en sus redes: "Solo otro día. Otro desafío. Este va a ser duro. Pero bueno. Vamos con todo”.
A sus 45 años, el actor compartió detalles técnicos de su estado a través de sus historias de Instagram, donde mostró radiografías que evidenciaban la magnitud del daño y la posterior colocación de un tornillo o clavo para estabilizar la articulación. El anuncio generó una ola inmediata de afecto por parte de colegas y allegados. Su actual pareja, la modelo australiana Inka Williams, de 26 años, le dedicó un tierno mensaje de aliento: “Lobo grande y malo. Estamos contigo”.
Este percance físico no es el primero que Tatum enfrenta en los últimos meses. Durante el rodaje de la esperada producción de Marvel, Avengers: Doomsday, donde interpreta a Remy LeBeau (Gambito), el actor ya había sufrido las consecuencias del rigor físico de las escenas de acción. En una entrevista concedida en septiembre pasado a Variety, se presentó cojeando debido a una pierna maltrecha, bromeando sobre su condición: “Probablemente estaríamos jugando bolos o algo así si yo no estuviera así”.
Aquella lesión previa fue severa, obligándolo a ausentarse del set y a recurrir a medicación fuerte, la cual decidió suspender durante sus compromisos de prensa para mantenerse alerta. “Todavía teníamos muchísimo por filmar”, recordó el actor, quien admitió con cierta nostalgia cómo el paso del tiempo comienza a pasarle factura: “En mi mente, literalmente sigo teniendo 30 años —26, si soy sincero”. Sobre las secuelas a largo plazo, confesó con honestidad: “No se trata del dolor que siento en el momento. Es saber que no puedo revertir esto. Y ahora sé cómo van a ser los próximos seis meses de mi vida”.
Paradójicamente, la cirugía ocurre en una semana de consagración artística para el actor. Apenas unos días antes, su más reciente película, Josephine, se alzó con los máximos galardones en el Festival de Sundance 2026, obteniendo tanto el Gran Premio del Jurado como el Premio del Público. El drama, dirigido por Beth de Araújo y coprotagonizado por Gemma Chan, fue elogiado por su “profundidad y matices narrativos” y su “ejecución delicada y elegante de un tema desafiante”, al abordar las secuelas familiares tras un hecho traumático.
En el plano personal, Tatum parece haber encontrado estabilidad junto a Williams tras su ruptura con Zoë Kravitz a finales de 2024. Aunque inicialmente fuentes cercanas indicaron que el actor buscaba algo relajado porque “no quiere una relación seria en este momento”, el vínculo ha crecido notablemente, mostrándose juntos en eventos internacionales y consolidándose como un apoyo fundamental en este proceso de rehabilitación que mantendrá a la estrella alejada de los sets de filmación por un tiempo.
