La temporada 1 de "The Pitt" llega a Warner Channel: cuándo y a qué hora

Creada por R. Scott Gemmill y bajo el sello de John Wells Productions, "The Pitt" nos invita a mirar de cerca los desafíos sistémicos de la salud pública en Estados Unidos. Sin embargo, lo hace con una sensibilidad que llega al corazón, explorando cómo las decisiones políticas y económicas terminan impactando en el rostro de un paciente o en el cansancio de un enfermero.

El estreno en televisión por cable se alinea estratégicamente con el pulso de la segunda temporada en HBO Max, creando un puente perfecto para los amantes del cine de autor y la televisión de prestigio. Así es que, a partir de ahora, cada miércoles por la noche, Warner Channel tiene una cita en Pittsburgh.