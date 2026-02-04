La temporada 1 de "The Pitt" llega a Warner Channel: cuándo y a qué hora
La serie médica que es un éxito en HBO Max estrena en TV para todo Latinoamérica. Conocé los detalles para ver su primera temporada.
Hay series que se ven con los ojos y otras que se sienten con el pulso. "The Pitt" pertenece, sin duda, a este segundo grupo. Desde su estreno, la producción se consolidó como una de las joyas más brillantes de la región, logrando un equilibrio casi poético entre la crudeza del realismo médico y una ternura inteligente que nos permite conectar con sus protagonistas más allá del uniforme.
No es solo una serie de médicos; es una disección sofisticada de la empatía en tiempos de crisis, liderada por un Noah Wyle que parece haber nacido para caminar estos pasillos los cuales conoció a pulso en "ER: emergencias"
La primera temporada fue un viaje de consagración absoluta. No es casualidad que se haya alzado con el Emmy 2025 a Mejor Serie Dramática y el Globo de Oro 2026 en la misma categoría.
La serie no solo brilla por su dirección o su guion —reconocidos también con múltiples estatuillas técnicas—, sino por su capacidad de elevar el drama hospitalario a una crítica social necesaria. Mientras la segunda temporada continúa su emisión en streaming, ahora el público de toda la región tendrá ahora una cita obligada frente a la pantalla tradicional para revivir o descubrir este fenómeno desde su origen.
"The Pitt" llega a la televisión
Para maximizar el alcance de este título que ya es historia de la televisión contemporánea, Warner Channel confirmó el estreno de la primera temporada para este miércoles 4 de febrero a las 22:00 hs. A partir de esta fecha, cada miércoles se liberará un nuevo episodio, permitiendo que la audiencia global se sumerja en el vibrante y caótico hospital moderno de Pittsburgh, Pensilvania.
Creada por R. Scott Gemmill y bajo el sello de John Wells Productions, "The Pitt" nos invita a mirar de cerca los desafíos sistémicos de la salud pública en Estados Unidos. Sin embargo, lo hace con una sensibilidad que llega al corazón, explorando cómo las decisiones políticas y económicas terminan impactando en el rostro de un paciente o en el cansancio de un enfermero.
El estreno en televisión por cable se alinea estratégicamente con el pulso de la segunda temporada en HBO Max, creando un puente perfecto para los amantes del cine de autor y la televisión de prestigio. Así es que, a partir de ahora, cada miércoles por la noche, Warner Channel tiene una cita en Pittsburgh.
