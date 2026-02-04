Dura menos de 2 horas y te va a emocionar: la película con Maxi Iglesias que es una joya oculta de Netflix

En ese entorno cargado de mística, cultura ancestral y paisajes inolvidables, Salvador se cruza con Ariana, una mochilera aventurera que elige vivir sin ataduras ni planes rígidos.

Sus mundos chocan desde el primer momento y, a medida que se conocen, el vínculo transita entre la atracción, el rechazo y el aprendizaje mutuo, dando lugar a una historia romántica atravesada por contrastes, decisiones personales y emociones intensas que invitan a repensar el rumbo de la vida.

Reparto de "Hasta que nos volvamos a encontrar"

Maxi Iglesias

Stephanie Cayo

Wendy Ramos

Tráiler de "Hasta que nos volvamos a encontrar"