Dura menos de 2 horas y te va a emocionar: la película con Maxi Iglesias que es una joya oculta de Netflix

Escenarios de ensueño y un amor apasionado. Un empresario y una mochilera se cruzan en Cusco y sus vidas cambian para siempre. Ideal para los románticos.

Dentro del amplio catálogo de Netflix, las películas españolas siguen ocupando un lugar destacado, y una de las más elegidas es la cinta romántica protagonizada por Maxi Iglesias, Hasta que nos volvamos a encontrar, una historia ideal para quienes disfrutan del amor y los paisajes impactantes.

En su apuesta constante por producciones originales, Netflix eligió a Perú como escenario clave para este proyecto, incorporando locaciones únicas que potencian el relato. La trama se desarrolla en la ciudad de Cusco, donde dos mundos completamente distintos se cruzan y cambian para siempre.

Por un lado aparece Salvador Campodónico, un joven empresario español, heredero de la cadena hotelera más importante de España, que llega a Cusco para liderar su primer proyecto internacional. Por el otro, Ariana, una artista mochilera que vive sin ataduras y con una mirada libre sobre la vida.

El encuentro entre ambos, en medio de un entorno místico y cargado de historia, los obliga a replantearse sus decisiones y prioridades, dando forma a una historia romántica que combina contrastes, emociones y un escenario inolvidable.

De qué trata "Hasta que nos volvamos a encontrar"

La sinopsis de la película española Hasta que nos volvamos a encontrar gira en torno a Salvador Campodónico, un empresario español exitoso y heredero de la cadena hotelera más influyente de España, que encara su primer proyecto internacional en un lugar tan simbólico como imponente: Cusco, el ombligo del mundo y una de las maravillas más fascinantes del planeta.

En ese entorno cargado de mística, cultura ancestral y paisajes inolvidables, Salvador se cruza con Ariana, una mochilera aventurera que elige vivir sin ataduras ni planes rígidos.

Sus mundos chocan desde el primer momento y, a medida que se conocen, el vínculo transita entre la atracción, el rechazo y el aprendizaje mutuo, dando lugar a una historia romántica atravesada por contrastes, decisiones personales y emociones intensas que invitan a repensar el rumbo de la vida.

Reparto de "Hasta que nos volvamos a encontrar"

  • Maxi Iglesias
  • Stephanie Cayo
  • Wendy Ramos

Tráiler de "Hasta que nos volvamos a encontrar"

Embed - Hasta Que Nos Volvamos A Encontrar | Tráiler Oficial | Netflix

