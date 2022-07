Bambi recordó el balazo a Chano: "Se salvó por 10 minutos"

"No me explicaron lo que pasó, solo me dijeron que recibió un balazo. Yo pensaba que tenía un disparo en la pierna, de una bala de goma, porque me habían dicho eso. Fui relativamente tranquilo, pero él se estaba muriendo", relató el hermano de Chano.

"Me acerqué a la camilla, él estaba despierto y me dijo 'Bambi, no quiero visitas'. Me dio un abrazo y lo metieron en cirugía. Después el médico que lo operó nos contó que por 10 minutos se salvó la vida y que las heridas de bala hay que atenderlas en la primera hora. Ese podría haber sido nuestro último abrazo", expresó el músico.

"Chano está mejor, la verdad que está mejor", sostuvo Bambi sobre su hermano, quien de acuerdo a la última información que se supo de él, se encuentra internado en una clínica de desintoxicación.