Murió el padrastro de Chano Charpentier

El posteo de la mamá de Chano por la muerte de su esposo

padrastro chano

Durante más de 30 años, ambos compartieron la vida juntos y siempre se mostraron como una pareja estable. Su historia empezó después de la separación entre Marina y el padre biológico de Chano. Hay que recordar que, según lo que dijo el mismo cantante en una entrevista en 2019, sus padres se separaron cuando él tenía 6 años.

Así fue cómo comenzó un amor que fue sellado con la llegada de Samantha, su primera y única hija, quien actualmente vive fuera del país. De hecho, hace un tiempo, Marina le dedicó unas palabras a la hermana de Chano para despedirla: “Una despedida más y mi corazón cada vez más cerca. Te espero pronto hija de mi alma, iluminás mi vida. Australia se lleva una perla inigualable”, fueron sus palabras.

chano familia

La relación entre Chano y Bambi con Oscar Ottonello

Más de una vez tanto Chano como su hermano, Bambi, confirmaron que Oscar se convirtió en su papá del corazón, por lo que no dudaron en dedicarle sus últimos shows de Tan Biónica. En el Arena de Buenos Aires cantaron "No me atreví a sugerirte que te mueras" mencionando a su papá del corazón, quien todos saben se trata de Ottonello.

Aunque, lo cierto es que el tema, en realidad, lo habían escrito para su padre biológico quien falleció en 2013 en España mientras Tan Biónica se presentaba en el Luna Park. El padre de ambos fue diagnosticado con cáncer y, en su momento, Chano dio una entrevista a Clarín en la que dijo: “Siempre tuvimos distancia con él. Cuando se confirmó su enfermedad, el oncólogo me dijo que tenía seis meses de vida y mi viejo no quería saber lo que tenía. Lo acompañé en ese proceso”.