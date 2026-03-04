"Charlie y la fábrica de Chocolate" vuelve al teatro con Agustín Rada y 2 nuevas figuras
La nueva gran apuesta del teatro Gran Rex que estrena en invierno de 2026 no solamente tiene a su protagonista, sino también a su elenco completo.
La cartelera porteña comienza a prepararse para lo que promete ser el hito cultural de la próxima temporada. En el marco de una exclusiva sesión fotográfica oficial, se revelaron los nombres que acompañarán a Agustín “Rada” Aristarán en el ambicioso musical Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show. Esta mega producción, que desembarcará en el emblemático Teatro Gran Rex durante el invierno de 2026, ha comenzado a mostrar las piezas de un engranaje artístico que busca superar los estándares del teatro familiar en Argentina.
La confirmación de los roles principales ha generado una enorme expectativa. Mientras que "Rada" se pondrá en la piel del excéntrico Willy Wonka, dos figuras muy queridas por el público se incorporan para dar vida a los pilares afectivos del pequeño Charlie. Mery del Cerro ha sido presentada oficialmente como la Sra. Bucket, la abnegada madre del protagonista, mientras que el experimentado Sebastián Almada asumirá el papel del entrañable abuelo de Charlie.
El grupo de padres que escoltará a los niños ganadores de los billetes dorados se completa con un elenco de talentos consolidados:
-
Dolores Ocampo interpretará a la Sra. Teavee (madre de Mike).
Denise Cotton encarnará a la Sra. Gloop (madre de Augustus).
Sebastián Holz será el Sr. Salt (padre de Veruca).
Marcelo Albamonte dará vida al Sr. Beauregarde (padre de Violet).
La ingeniería detrás del "Boleto Dorado"
El reciente shooting no fue solo una instancia promocional, sino una muestra de la rigurosidad con la que trabajan Ozono, MP y Los Rottemberg. Los productores, responsables de éxitos masivos como La Sirenita, Matilda y School of Rock —obras que superaron los 500.000 espectadores—, han diseñado un esquema donde la creatividad y la estrategia convergen. Detrás de la estética fantástica inspirada en la obra de Roald Dahl, opera una planificación técnica y de marketing que no deja nada al azar.
Esta versión local cuenta con el respaldo internacional de Music Theatre International (MTI) y se inspira en el recorrido global de la obra, que desde su debut en el West End de Londres en 2013 (bajo la mirada de Sam Mendes) ha conquistado Broadway y los principales escenarios del mundo.
Un compromiso con la experiencia familiar
Desde la producción, el mensaje es claro: el objetivo es replicar e incluso superar la mística lograda en temporadas anteriores. La elección de este título responde a una filosofía institucional basada en el disfrute compartido.
“Después del suceso de La Sirenita, Matilda y School of Rock, que convocaron a más de 500.000 espectadores, llega el momento de Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show. Cada temporada elegimos únicamente títulos que también disfrutamos como espectadores junto a nuestras familias: ese es nuestro lema. Además, queremos que cada artista pueda vivir el sueño de su vida arriba del escenario y también en el backstage”, manifestaron los productores.
Con una puesta en escena que promete espectacularidad visual, coreografías de gran escala y una historia que ha marcado a generaciones a través de la literatura y el cine, la llegada de Charlie a Buenos Aires se posiciona como el acontecimiento teatral imprescindible de 2026. La búsqueda del elenco infantil, actualmente en desarrollo, es el próximo paso de esta fábrica de éxitos que ya está en marcha.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario