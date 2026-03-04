"Charlie y la fábrica de Chocolate" vuelve al teatro con Agustín Rada y 2 nuevas figuras

Esta versión local cuenta con el respaldo internacional de Music Theatre International (MTI) y se inspira en el recorrido global de la obra, que desde su debut en el West End de Londres en 2013 (bajo la mirada de Sam Mendes) ha conquistado Broadway y los principales escenarios del mundo.

Un compromiso con la experiencia familiar

Desde la producción, el mensaje es claro: el objetivo es replicar e incluso superar la mística lograda en temporadas anteriores. La elección de este título responde a una filosofía institucional basada en el disfrute compartido.

“Después del suceso de La Sirenita, Matilda y School of Rock, que convocaron a más de 500.000 espectadores, llega el momento de Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show. Cada temporada elegimos únicamente títulos que también disfrutamos como espectadores junto a nuestras familias: ese es nuestro lema. Además, queremos que cada artista pueda vivir el sueño de su vida arriba del escenario y también en el backstage”, manifestaron los productores.

Con una puesta en escena que promete espectacularidad visual, coreografías de gran escala y una historia que ha marcado a generaciones a través de la literatura y el cine, la llegada de Charlie a Buenos Aires se posiciona como el acontecimiento teatral imprescindible de 2026. La búsqueda del elenco infantil, actualmente en desarrollo, es el próximo paso de esta fábrica de éxitos que ya está en marcha.