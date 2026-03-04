Thiago Medina mostró las cicatrices que le dejó el grave accidente de moto que sufrió en 2025
El ex GH reapareció en redes sociales luego de meses de recuperación y compartió un mensaje íntimo sobre el impacto físico y emocional que le dejó el choque.
La vida de Thiago Medina dio un giro drástico a mediados de 2025, cuando un accidente de moto lo dejó en estado crítico y obligó a los médicos a luchar contrarreloj en terapia intensiva. Tras semanas de incertidumbre y un proceso médico complejo, hoy el ex participante de Gran Hermano ya recibió el alta, aunque enfrenta una extensa rehabilitación.
Decidido a mostrarse sin filtros, Thiago publicó un video en su cuenta de Instagram donde enseñó las cicatrices que le quedaron en el cuerpo como consecuencia de las operaciones de urgencia y las fracturas que sufrió. Frente a cámara, habló con honestidad sobre el impacto emocional que le generó verse después del accidente.
“Tengo mucho complejo con las cicatrices y las marcas, y eso me da muchísima inseguridad”, confesó, al tiempo que señalaba las huellas visibles que recorren su piel.
En otro tramo del mensaje, profundizó sobre el golpe anímico que implicó atravesar esa transformación física de manera abrupta: “Imaginen que yo me sentía que estaba en mi mejor momento, entrenando y de repente, despertarte y verte todo lleno de cicatrices. Esto para mí es importante”, expresó, visiblemente conmovido.
Con este gesto, Thiago no solo agradeció al equipo médico que lo asistió, sino que también eligió compartir su proceso de aceptación y reconstrucción personal. Su testimonio generó una ola de mensajes de apoyo de seguidores que celebran su recuperación y valoran su valentía para hablar de sus inseguridades.
Mientras avanza con la rehabilitación física, el ex hermanito también transita un proceso interno de reconstrucción de su autoestima. Su decisión de exponerse tal cual está, sin esconder las marcas, fue interpretada por muchos como un paso clave para resignificar lo vivido. Como era de esperarse, sus seguidores no tardaron en dejarles palabras de aliento y apoyarlo en este proceso.
