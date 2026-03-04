Tato Algorta habló tras su accidente automovilístico: "Fue una desgracia con suerte"
El ganador de Gran Hermano contó qué pasó en la ruta, cómo está de salud y dejó una fuerte reflexión que impactó a sus seguidores.
Santiago “Tato” Algorta decidió romper el silencio luego del fuerte accidente automovilístico que protagonizó en Uruguay y llevó tranquilidad a sus fanáticos con un mensaje directo y sin dramatismo. El exparticipante de Gran Hermano utilizó sus redes sociales para contar en primera persona qué ocurrió y cómo se encuentra tras el impactante episodio que generó preocupación en redes.
“Ayer tuve un accidente bastante grande, pero nada grave. Fue una desgracia con suerte”, expresó el joven en sus historias de Instagram, dejando en claro que, si bien el choque fue importante y el auto sufrió daños severos, él no tuvo heridas de gravedad. Con su estilo relajado, explicó que el vehículo “quedó destrozado”, pero remarcó que lo más importante es que está bien.
Tato detalló además que sufrió algunos golpes producto del impacto. “Tengo un golpe en la rodilla y otro en la costilla”, contó, y agregó que iba a realizarse estudios médicos por precaución para descartar cualquier complicación. Sin embargo, insistió en que su estado general es bueno y que no hay motivos para alarmarse.
Lejos de quedarse sólo en la descripción del hecho, el exjugador del reality fue más profundo y compartió una reflexión que llamó la atención de sus seguidores. “Le saco lo positivo como una oportunidad de la vida de replantearme algunas cosas antes de que sea tarde”, escribió, mostrando una mirada introspectiva tras el susto vivido.
El accidente ocurrió cuando regresaba hacia Montevideo por una ruta del departamento de Soriano. Según trascendió, habría perdido el control del vehículo en una curva, aunque el propio Tato evitó entrar en detalles técnicos y prefirió enfocarse en el mensaje tranquilizador.
En cuestión de minutos, sus redes se llenaron de mensajes de apoyo y cariño. Con más de 700 mil seguidores atentos a cada uno de sus pasos desde su paso por la casa más famosa del país, el uruguayo logró calmar la preocupación general con un mensaje claro: el susto fue grande, pero está fuera de peligro. Así, Tato Algorta transformó un momento límite en una oportunidad de reflexión, y dejó en evidencia que, más allá del golpe, eligió mirar el vaso medio lleno.
