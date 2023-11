Charlotte Caniggia destrozó a Mariana Nannis: "Mejor tenerla lejos"

charlotte

"Hablé con ella el Día de la Madre y no fue una charla muy linda. La saludé, y empezó a decirme cosas, me trató medio mal. Y no quiero tener más relación con ella. El problema es de ella", explicó. Asimismo, también mencionó su opinión sobre el posteo de Nannis acerca de Alex: "Me parece re feo. Pero quizá ella está enojada porque mi papá conoció a la bebé. Pero no es la forma. Porque Alex no tiene nada que ver. Es re feo, porque hay gente que de verdad tiene estos problemas y no está bueno".

Por otro lado, Caniggia cerró haciendo referencia a su opinión sobre la relación entre Alex, su hermano, su padre Claudio y Venezia, la hija del influencer. "Alex que Claudio visitó a Venezia y lo tomó muy bien. Él está contento. Claramente es lindo que mi mamá o mi papá puedan conocer a la bebé", dijo y cerró: "Mi mamá todavía no la conoció. Pero Dios quiera que todo se pueda arreglar. Un bebé une, pero hay veces que las familias son un poco complicadas".