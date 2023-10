Charlotte Caniggia quiere amigar a sus padres

Charlotte manifestó lo que podría ser su estrategia para intentar lidiar con las peleas internas. “Hay que sanar vínculos familiares. Nada es imposible. Existen los milagros. Si uno le pone buena energía a todo, resulta ser más facil. Creo en los milagros y por qué no”, afirmó, luego de que el cronista le preguntara si es posible un acercamiento entre su madre, Mariana Nannis, y su padre, Claudio Paul Caniggia.

mariana nannis cannigia

El periodista quiso saber de que lado estaba, pero Charlotte no tomo partido. “No quiero ponerme del lado de nadie. No voy a tomar partido por ninguno de los dos. Los amo a los dos y quiero estar al margen de todo esto”, dijo.

Charlotte también confesó que hace tiempo no tiene comunicación con Mariana Nannis, que no solo está enfrentada con su ex, a quien denunció en la Justicia, sino también con su hijo Alex, que la acusó de echarlo de la casa en la que vivía.

“Hace un montón que no hablo con mi mamá, ni la veo, pero bueno, ya está. Es así mi vida”, confesó la mediática.

Melody Luz reveló que Claudio Paul Caniggia conoció a su nieta: "Fue muy lindo"

Melody Luz detalló el encuentro: “Fue en un barcito, una merienda. Le hizo upa y yo tampoco lo conocía a él, pero noté en su cara una felicidad hermosa”, y confesó que esto posible gracias a que se contacto con Sofía Bonelli, la novia del padre de Alex Caniggia.

melody luz

"Se dio la oportunidad. Y él es su abuelo y tiene todo el derecho", sostuvo Melody en el ciclo conducido por Pampito Perelló Aciar y Guido Záffora.

La bailarina confesó: "Yo fui con cero expectativa. A mí me importaba que la conozca a ella", reconoció. Y siguió que ella no quiere que la mala relación de Alex con su papá se meta en la relación de Venezia y su abuelo: "Es su nieta, su sangre". "Fui sola, capaz no querían saber nada. Pero no, hablamos de todo. Fue muy lindo. Fue natural, lindo"

También se sinceró y dijo: "Fue muy sanador. Fue muy lindo" y señaló "me dio pena que Alex no esté presente. Pero le pregunté a Charlotte, que me dijo que sí y también a gente cercana a él. Pero bueno, yo soy la madre y no podía esperar a que venga, porque crece muy rápido".