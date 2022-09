Charlotte Caniggia se accidentó en su casa: "Me duele muchísimo"

Antes de poner la palabra de la famosa donde confirma esta noticia, el presentador afirmó: “Me está llegando que se dio un duro golpe y esto ha provocado que no pueda hacerla, nunca había hablado a fondo de la separación de Roberto y amerita saber lo que pasó, yo les decía que era raro que Charlotte desaparezca, y acá lo explica”.

accidente charlotte caniggia

“Hola Juan, cómo estás, te quiero decir que no voy a poder hacer la nota porque me choqué la puta mano y estoy yendo a la guardia porque me duele muchísimo, voy a poder hacerla otro día pero hoy no”, dijo Charlotte en un audio que le envió al periodista.

El amante de Charlotte Caniggia, Ian Hachmann, habló por primera vez

“íntimamente no quiero hablar de eso pero mal por Roberto, esas son las consecuencias, con Roberto teníamos una amistad pero mi relación con Charlotte iba mucho más que mi amistad con él, cuando uno no valora lo que tiene le deja de dar importancia, el que se fue a Sevilla perdió su silla”, dijo al respecto Hachmann.

Y concluyó: “Era amigo de Roberto hasta que pasó todo esto, no quiero entrar mucho en el tema, está todo mal imaginate, es un tema que no quiero hablar, yo siento que mi amor por Charlotte fue más fuerte que mi amistad con Roberto, mi amor por ella se lo llevó puesta a la amistad, no me importó, no me dolió haberlo perdido como amigo, he perdido tantos amigos en esta vida, prefiero tenerla a Charlotte antes que la amistad con él”.