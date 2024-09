Charly Alberti fue nombrado embajador de la ONU para el medio ambiente

Charly Alberti, baterista que formó parte de Soda Stereo -junto a Gustavo Cerati y Zeta Bosio- fue reconocido por su trabajo y compromiso con el medio ambiente, como parte de su fundación R21. Con una participación destacada a nivel internacional en el tema, Alberti fue reconocido por el “Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente” (PNUMA) nombró como el primer “Regional Goodwill Ambassador from Latin America and the Caribbean”.