Encuentro emotivo: Charly García y Javier Zanetti intercambiaron regalos de gran valor

Para Zanetti, este encuentro con su ídolo fue un sueño cumplido: “Voy a decir que se me cumplió un sueño porque Charly es parte de mi infancia y de mi vida. Amo su música y lo amo, para mí es algo increíble”. A lo que Charly respondió con una broma: “Es todo mentira…”

video charly garcia con javier zanetti.mp4

La reaparición en un escenario de Charly García

Hace poco más de un mes, Charly García reapareció en los escenarios para sorprender a aquellos pocos allegados que se encontraban en el Hotel Faena en un evento en el que participó su cuñado, el hermano de Mecha Iñigo, el DJ Facu Iñigo.

Tras dos años sin subirse al escenario, el músico se sentó frente al piano, tomó el micrófono e interpretó dos de sus clásicos: “Yendo de la cama al living” y “Cerca de la revolución”. Su productor, José Palazzo, dijo que Charly tiene todo listo para presentar su nuevo disco.

Embed - CHARLY GARCÍA DIÓ un SHOW en el HOTEL FAENA

El video de Charly García cantando "Vampiro" a los 12 años

Un ídolo sin matices, eso sin dudas es Charly García quien muestra su talento musical desde los 12 años. Así quedó demostrado en un video que acaba de ser publicado y muestra cómo el artista con 12 años ya entonaba "Vampiro". Esta canción la grabó casi 30 años después en Tango 4, el disco que tiene junto a Pedro Aznar. Fue la cuenta Rarezas Say No More la cual hizo público este audiovisual donde Charly disfruta de un viaje a Córdoba con sus compañeros de primaria y todos disfrutan de la canción.

“Encontramos un registro realmente histórico, ya que pasa a ser la grabación más antigua que existe de Charly García”, señala el texto publicado por Rarezas Say No More. A esto sumaron su explicación: “En un viaje escolar de séptimo grado a la provincia de Córdoba, los alumnos grabaron saludos para sus familiares en Buenos Aires”.

Mirá:

Embed - HALLAZGO: Charly García a los 12 años cantando "Vampiro" (1ra. versión)