Chiara Mancuso apuntó contra Luz y Tato en Gran Hermano: qué dijo

Respecto a Tato, la mala onda y los enfrentamientos constantes, que la llevaron desestabilizarse en numerosas oportunidades, hicieron que Mancuso tampoco lo quiere en GH.

El pedido de Chiara a sus fans de Gran Hermano, tras el cruce con Luz y Tito

En el cuarto de stream, la participante les habló de forma directa a los fans de Gran Hermano para pedir que la ayuden a quedarse en la casa más famosa del país.

“Estoy muy feliz, estoy muy agradecida con todos ustedes que están del otro lado bancándome, de lo que estoy viviendo, de estar acá hace 5 meses y no me lo va a cargar un pelotudo (Tato) sin gracias que se junta con dos nenas de 19 (Luchi) y 21 años (Luz)”, manifestó ante la cámara.

En esa misma línea, Chiara les volvió a agradecer por seguir apoyándola: “Muchas gracias por estar conmigo. No se preocupen”, les expresó.

“Les vine a hablar a mis Cobritas, a mi gente, no voy a tirar la toalla. Simplemente, estoy embroncada. Ya se me va a ir la bronca, ya se me va a pasar”, les aseguró a sus fans, en quienes se apoya, aunque esté aislada.

“Voy a tratar de estar con más fuerza, ahora que vino mi hermanito y que me hizo tan bien. Me voy a quedar con eso”, enfatizó Chiara.

“Los amo con todo mi corazón, muchas gracias por estar del otro lado. Si aguanté 5 meses, tengo aguante para estar acá adentro 2 meses más. El tiempo que sea necesario. Síganme bancando. Ahora vamos a darlo todo para sacar a Luz. Vamos, vamos, por eso”, sentenció.