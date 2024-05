Chiche Gelblung se quebró al recordar a su papá: "Lo extraño mucho"

Por otro lado, Gelblung también confesó entre lágrimas: "Si mi viejo entra por esa puerta le digo que lo extraño, que lo amo". Ante la emoción de su invitado, Novaresio le consultó si se encuentra orgulloso de él mismo. "No sé si estoy orgulloso", afirmó Gelblung y continuó: "No me critico demasiado, pero creo que sí, qué se yo".

"Yo todo lo que he querido lo hice", cerró Chiche Gelblung sobre su presente. Sin embargo, después hizo referencia a la presidencia de Milei y destacó: "Milei goza en el conflicto y no sé si tiene inteligencia para gobernar".