"Te transformaré en mi motor": el conmovedor mensaje de Juli Savioli sobre Gaspi

"No tengo palabras, no las encuentro. Me cuesta pensar que es real. Tengo dolor, presión y vacío en el pecho. Solo sé que te guardo en mi corazón. No creo que lo pueda asimilar nunca. Te aprecio y abrazo con el alma, estés donde estés. Te transformaré en mi motor. Te agradezco de por vida", escribió.

image El conmovedor mensaje de Juli Savioli sobre Gaspi

El mensaje de la influencer rápidamente se viralizó entre la comunidad de seguidores de ambos, quienes respetaron el difícil momento de la joven y sumaron sus condolencias en una jornada marcada por el luto en el universo de los creadores de contenido argentinos.