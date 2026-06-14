Fuerte preocupación: Andrea del Boca sufrió una nueva caída en Gran Hermano Generación Dorada

El desafortunado episodio en la edición de "Generación Dorada" ocurrió de manera totalmente imprevista. La artista se tropezó mientras caminaba y no llegó a poner los brazos antes de dar de lleno contra el suelo. El golpe revivió los peores miedos, ya que en su accidente anterior sufrió la pérdida de varias piezas dentales, lo que la obligó a abandonar transitoriamente la competencia para recibir asistencia médica.