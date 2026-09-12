China Suárez volvió a encender alarmas con una sugestiva publicación y crecen los rumores sobre Mauro Icardi
La actriz volvió a mostrarse sin el futbolista y una particular canción alimentó los rumores de crisis.
Eugenia “China” Suárez volvió a ser noticia por su actividad en redes sociales. Durante los últimos tres días, la actriz publicó distintos momentos de su vida cotidiana, pero hubo un detalle que sus seguidores detectaron rápidamente: Mauro Icardi no apareció en ninguna de las postales.
La ausencia del futbolista llamó particularmente la atención debido a la habitual exposición que ambos tienen como pareja. En Instagram, suelen compartir fotografías juntos, mensajes románticos y escenas de su vida privada, por lo que la seguidilla de publicaciones de la actriz sin Icardi comenzó a generar especulaciones.
En medio de las versiones sobre un posible distanciamiento, la China volvió a publicar un video en el que se la puede ver disfrutando de un paseo en un carrito de golf. Sin embargo, no fueron las imágenes las que más comentarios generaron, sino la canción que eligió para musicalizar el posteo.
La canción que despertó las sospechas
La actriz eligió Carita feliz, de Myke Towers, para acompañar el video y utilizó un fragmento de la canción que rápidamente fue interpretado por algunos usuarios como un posible mensaje relacionado con su situación sentimental: “A veces, no quiero saber de nadie. A veces, no quiero que de mí sepan. Respira, que el amor está en el aire. Yo soy el que las lágrima' le seca”.
El posteo se sumó a otras publicaciones recientes de la actriz. En los últimos días, la China había mostrado momentos compartidos con sus hijos menores, Magnolia y Amancio Vicuña, además de una salida junto a su mamá, Marcela Riveiro, con quien acompañó al pequeño a una actividad de fútbol.
Una vez más, Icardi no apareció en las imágenes ni dejó comentarios públicos en las publicaciones. El detalle cobró mayor relevancia por la frecuencia con la que la pareja suele mostrarse junta en redes, aunque ninguno de los dos confirmó hasta el momento que exista una crisis o una separación.
A la par de las especulaciones sentimentales, también comenzaron a circular versiones relacionadas con el futuro profesional del delantero. Según trascendió, Icardi habría viajado a Europa con la intención de avanzar en las negociaciones para definir su próximo destino futbolístico.
En este contexto, el periodista Gustavo Méndez, quien mantiene contacto directo con Eugenia Suárez, aseguró esta semana que dos clubes aparecen como los principales candidatos para quedarse con el atacante. Se trata del Olympiacos FC y el PAOK Salónica, ambos equipos de Grecia.
Mientras el futuro deportivo de Icardi continúa siendo una incógnita, cada publicación de la China Suárez vuelve a despertar la atención de sus seguidores. La ausencia del futbolista durante los últimos días, sumada a la particular elección musical de la actriz, volvió a alimentar los rumores, aunque por ahora no existe una confirmación oficial sobre un distanciamiento entre ambos.
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