China Suárez volvió a encender alarmas con una sugestiva publicación y crecen los rumores sobre Mauro Icardi

Una vez más, Icardi no apareció en las imágenes ni dejó comentarios públicos en las publicaciones. El detalle cobró mayor relevancia por la frecuencia con la que la pareja suele mostrarse junta en redes, aunque ninguno de los dos confirmó hasta el momento que exista una crisis o una separación.

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A la par de las especulaciones sentimentales, también comenzaron a circular versiones relacionadas con el futuro profesional del delantero. Según trascendió, Icardi habría viajado a Europa con la intención de avanzar en las negociaciones para definir su próximo destino futbolístico.

En este contexto, el periodista Gustavo Méndez, quien mantiene contacto directo con Eugenia Suárez, aseguró esta semana que dos clubes aparecen como los principales candidatos para quedarse con el atacante. Se trata del Olympiacos FC y el PAOK Salónica, ambos equipos de Grecia.

Mientras el futuro deportivo de Icardi continúa siendo una incógnita, cada publicación de la China Suárez vuelve a despertar la atención de sus seguidores. La ausencia del futbolista durante los últimos días, sumada a la particular elección musical de la actriz, volvió a alimentar los rumores, aunque por ahora no existe una confirmación oficial sobre un distanciamiento entre ambos.