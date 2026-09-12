Agus Bernasconi se une a Lauta y Piso 21 para presentar "Te quiero así"
Los artistas estrenaron una colaboración que combina cumbia pop, romanticismo y una historia sobre aceptar al otro tal como es.
Agus Bernasconi, Lauta y Piso 21 se juntaron por primera vez para darle forma a “Te Quiero Así”, una canción que apuesta por una cumbia pop fresca y romántica y pone el foco en una de las maneras más genuinas de construir un vínculo: elegir a la misma persona cada día sin pretender cambiarla.
La colaboración reúne tres estilos diferentes en una propuesta que combina sensibilidad y energía. Con una melodía pegadiza y un estribillo pensado para instalarse rápidamente, el tema conserva el espíritu festivo característico de la cumbia pop, pero lo cruza con una historia cercana sobre los vínculos y sus contradicciones.
La producción estuvo a cargo de Renzo Lucca, quien construyó un sonido luminoso para acompañar una letra que habla de aceptar al otro con sus diferentes estados de ánimo, sus virtudes, sus defectos y esas particularidades que terminan formando parte de una relación.
Un nuevo momento para Agus Bernasconi
La canción llega en una etapa de crecimiento y expansión para Agus Bernasconi, quien continúa desarrollando un proyecto artístico que combina música y actuación. En ese camino, el cantante se prepara para uno de los desafíos más importantes de su carrera: su primer Teatro Ópera de Buenos Aires, donde se presentará el próximo 18 de septiembre con “Siempre Fue Música”.
El espectáculo fue pensado como un recorrido por las distintas etapas de su trayectoria y como una manera de presentar ante el público el universo creativo que viene construyendo. La propuesta también tendrá continuidad con nuevas fechas anunciadas en Rosario y Córdoba.
“Te Quiero Así” se suma además a un año de importantes proyectos para Bernasconi. El artista viene de lanzar “Besos en pausa” junto a Yami Safdie, una colaboración que logró una fuerte presencia en las radios argentinas, mientras continúa vinculado a distintos proyectos audiovisuales.
A esto se suma el regreso de “Soy Luna”, el próximo estreno de la película “¿Querés ser mi hijo?” junto a Wanda Nara y su participación en “Las Reglas del Boxeador”, una nueva apuesta interpretativa que despierta expectativa antes de su llegada.
Con esta colaboración junto a Lauta y Piso 21, Bernasconi continúa ampliando su recorrido musical y explorando nuevos sonidos. Esta vez, el encuentro también permite volver a poner el foco en su faceta como cantante y en la potencia de su voz dentro de una propuesta que combina tres universos de la escena musical.
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