Agus Bernasconi se une a Lauta y Piso 21 para presentar "Te quiero así"

“Te Quiero Así” se suma además a un año de importantes proyectos para Bernasconi. El artista viene de lanzar “Besos en pausa” junto a Yami Safdie, una colaboración que logró una fuerte presencia en las radios argentinas, mientras continúa vinculado a distintos proyectos audiovisuales.

A esto se suma el regreso de “Soy Luna”, el próximo estreno de la película “¿Querés ser mi hijo?” junto a Wanda Nara y su participación en “Las Reglas del Boxeador”, una nueva apuesta interpretativa que despierta expectativa antes de su llegada.

Con esta colaboración junto a Lauta y Piso 21, Bernasconi continúa ampliando su recorrido musical y explorando nuevos sonidos. Esta vez, el encuentro también permite volver a poner el foco en su faceta como cantante y en la potencia de su voz dentro de una propuesta que combina tres universos de la escena musical.