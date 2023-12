Aseguran que Marcos Ginocchio y la China Suárez estarían iniciando un romance

Siguiendo con su información, afirmó: “Ellos se conocieron mediante la agencia que representan, trabajan juntos. El primer viaje que hicieron juntos fue México y sé que en las últimas horas también coincidieron en otro lado, hay algo que es innegable y es que hay química, hasta ahí lo que vimos todos, ahora voy a darte la información que me confirma un vínculo amoroso”.

china suarez ginocchio

“A mi me contaron en las últimas horas que habría habido más de un encuentro íntimo entre ellos en ese viaje que hicieron a México, alguien me dijo que pegaron onda desde el primer momento y que a la China le encantó Marcos a primera vista”, agregó Etchegoyen antes de revelar más detalles.

“Y me dicen que fue mutuo. Es más, una persona del entorno de Marcos me dijo que uno de los amores platónicos del salteño es justamente Eugenia. A mi el romance me lo confirman, pasaron cosas, no sé si se oficializará”, dijo al respecto el presentador.

Y concluyó: “La China estaba en una relación con Lautygram por lo que sabíamos y Marcos está soltero hasta lo que sabemos. No descartaría un noviazgo en el futuro ni mucho menos yo entre el Primo y la China”.