Cris Morena Day: La China Suarez volvió a convertirse en "reina gitana" y fue tendencia

Luego de ingresar Peter Lanzani, y Lali, lo hizo la China Suarez para interpretar "Reina gitana" y se volvió tendencia en la red social "X", al recrear su personaje con un look total red.

En 2007, la actriz y cantante interpretó el papel de Jazmín Romero en la serie de Cris Morena, “Casi ángeles”. También se convirtió en miembro de la banda musical que se desprendió de la serie de televisión y se llamó Teen Angels, por la cual comenzó a ser conocida internacionalmente.

La reacción en las redes sociales al ver a la China Suarez

Reviví el video de "Reina Gitana"

La bronca de Yeyo de Gregorio por no ser convocado al "Cris Morena Day": qué dijo

El evento reúne a todos los actores y actrices que dieron sus primeros pasos en la televisión a muy corta edad. Uno de esos casos es Stéfano de Gregorio -más conocido como Yeyo-, aunque él no fue invitado, o eso es -al menos- lo que compartió en sus redes sociales al ser consultado por su presencia en el Cris Morena Day.

"Lo respondó acá así les contesto a toooooodos los que me mandaron un mensaje similar. No, lamentablemente no voy a estar, no fui convocado por nadie, me hubiese gustado, después de trabajar casi 11 años en todos los éxitos de Cris. Será la próxima", escribió el joven que participó en el Bailando, luego de que una fan le indicara que había viajado desde Italia para verlo.

Y agregó: "No estoy enojado igual, un poco dolido, pero siempre bancando las cositas de Cris desde donde me toque. Hoy lo voy a estar mirando cual fan como muchos de ustedes", cerró, con un emoji de corazones.