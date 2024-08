El incómodo momento entre la China Suárez y Cris Morena en el evento de Olga: "¿Vos no sos de...?"

Lo cierto es que la velada contó con grandes participaciones como la de Lali Espósito y Peter Lanzani, Agustina Cherri con su hija Muna Pauls, Nico Vázquez con Emilia Attias, y un solo de la China Suárez, que deleitó a todo el teatro con "Reina Gitana".

Al momento de conversar en la mesa, un tenso momento se vivió entre la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio con Cris Morena, la hacedora de todos los éxitos donde surgieron grandes estrellas. Resulta que la creativa recordó lo que sucedía en los camarines de Casi Ángeles y lo largó de esta manera: "¡Los gritos de Tacho, Nico y la China en los pasillos, matándose a los gritos!".

Visiblemente incómoda, la China señaló: "Era mucha la convivencia...", haciendo referencia al tiempo que pasaban juntos con sus compañeros de elenco. A esto, Cris acotó: "Estaban demasiados enamorados en ese momento", de manera histriónica, tras lo cual Nati Jota intentó poner paños fríos a la situación alegando que "estar de novios, casi convivir, laburar con tu pareja, no es fácil".

Pero, como era de esperarse, la actriz no se quedó callada: "Pero Cris, vos no sos de pelearte, ¿no?", lanzó la China con total ironía. "No, yo no", se atajó la productora, sin contar con que Gimena Accardi saldría a respaldar a su ex amiga y colega: "Noooo, cero gritos Cris", también irónicamente.

