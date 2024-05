La China Suárez, molesta con Lauty Gram por la foto íntima que posteó en sus redes

Luego, agregó: “Lo que me contaban es que la foto es antigua, que no es de ahora porque hoy por hoy no están juntos como ya te vengo contando hace rato. La China lo sintió innecesario y mentiroso ese posteo porque no tiene nada que ver con la realidad”.

China Suárez Lauty Gram

“Me aseguraron que ella le exigió borrar la publicación, cosa que finalmente el cantante no hizo y a la famosa le molestó mucho”, sumó Etchegoyen y destacó: “Yo estuve sin programa un par de semanas, por ende no hablé de la China y Lauty, pero la relación sigue igual. Encuentros muy esporádicos que terminan en discusiones. La China no quiere nada formal y él si, ese es el cortocircuito”.

Por último, afirmó: “El vínculo no tiene futuro porque ellos están en tiempos distintos y quieren diferentes cosas, a la China le parece un inmaduro Lauty y él no la suelta por nada del mundo, él tiene tanta obsesión que en un vivo de Instagram dijo que nunca estuvo con la China para generar celos en ella, imagínate”.