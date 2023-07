La China Suárez reveló qué la acomplejaba de su cuerpo

Qué dijo la China Suárez sobre su cuerpo

Vino la CHINA SUÁREZ y SOFI llegó TARDE | Soñé que Volaba | COMPLETO 7/7

"A mí me duele más que me digan algo con respeto que con un insulto", reveló la actriz y también habló dio detalles sobre la relación con su cuerpo: “Soy flácida, un flan. Soy recontra flácida, pero ya no me importa nada”, reveló. Luego agregó: “En su momento, me molestaban las estrías. Cuando era más chica, mis estrías. Ahora, ya las amo”.