La verdad sobre el encuentro secreto de la China Suárez con Lauty Gram en Brasil

“Ustedes me han bombardeado a mensajes después de las fotos que han salido a la luz de la China Suarez y Lauty Gram, yo lo único que quiero adelantarles es que no todo es lo que parece”, comenzó diciendo Juan Etchegoyen. Luego de esto, agregó: “Lo que me cuentan es que Eugenia y Lauty no están reconciliados como primer punto a aclarar. A mi me dicen que la relación cercana que hubo en algún momento ya no existe. Si es cierto que se juntaron a conversar como adultos que son ya que se debían una charla”.