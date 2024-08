Lauty Gram confirmó su separación de la China Suárez

“Yo el otro día te conté lo que ocurrió con Lauty Gram en Tucumán con una mujer allí que se ha comunicado conmigo para contarme lo que pasó, hoy te voy a mostrar las pruebas. Para mí no hay dudas del acto sexual y ahora vas a ver las fotos que me ha acercado Julieta para que le crean y observen. Una imagen la sacó cuando estaba durmiendo con él y la otra foto es una postal que comprueba el vínculo porque se los ve a los dos”, lanzó Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Lauty Gram China Suarez

“Yo no creo en la relación de Lauty con la China Suárez pero si ese vínculo sigue existiendo, tengo que decir que Lauty le fue infiel a Eugenia con una mujer Tucumana y además hay una denuncia pública por estafa tanto emocional como económica. Esa mujer se llama Julieta Di Carlo, es artista, productora, cantante. Hablé durante 35 minutos con Julieta la semana pasada y me contó cosas tremendas de Lauty. A mi Julieta me confirma que tuvo intimidad con Lauty y que él no se portó nada bien con ella”, señaló.

LA SEPARACIÓN DE LAUTY GRAM Y LA CHINA SUÁREZ

¡Se acabó lo que se daba! Lauty dejó de seguir en redes sociales a la China y todo indicaria que la relación termino, ya que la última interacción que tuvieron en internet fue a finales de julio, en donde él siempre le ponía me gusta a sus publicaciones y hasta le dejaba un comentario.

Por el momento, en lo que va de agosto, el cantante no ha mostrado gestos románticos ni indicios de estar con su novia. Es por eso que muchos creen que con esto confirman la separación. Sin embargo, Suárez aún lo sigue en Instagram.