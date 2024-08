Lauty Gram y la China Suárez, en crisis: él le habría sido infiel en Tucumán

Luego, agregó: “Esa mujer se llama Julieta De Carlo, es artista, productora, cantante. Hablé durante 37 minutos con Julieta la semana pasada y me contó cosas tremendas de Lauty. A mi Julieta me confirma que tuvo intimidad con Lauty y que él no se portó nada bien con ella”. Pero, por si esto fuera poco, el comunicador afirmó: “Y les digo que no salgan a desmentirme porque tengo la charla grabada con lujo de detalle. Lauty le pidió a Julieta que no hable públicamente de esto pero ella se sintió usada. Todo arrancó con un histeriqueo que luego de concretar el acto íntimo, él no volvió a hablarle”.

santi gram

“Escucharla a Julieta es indignante la verdad y entiendo que ella es perfil bajo pero yo creo que en algún momento debería exponer todo lo que vivió que es lo que te estoy contando. A mí me describía Julieta en esta charla que incluso lo de Lauty fue una estafa emocional y también económica porque ella lo contrató a él para un show que minutos antes de hacerlo decidió bajarse, y no fue una vez sino dos”, afirmó el periodista sobre lo sucedido con esta joven.

En ese sentido, profundizó en su información: “Y tengo más info así que no se hagan los vivos con amenazas o advertencias porque yo pongo el audio de Julieta revelando todo eh. Hay datos más escabrosos todavía que los que estoy contando pero si lo quieren así los contaré”. Tras esto, concluyó: “Yo sinceramente y vos que me miras todos los días lo sabes. Yo no creo en la relación de la China con Lauty pero si es que existe un vínculo…él le fue infiel según lo que dice Julieta en esta charla que mantuvo conmigo”.