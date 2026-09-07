Quién se queda afuera de la final de Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi
Con la final de Gran Hermano a la vuelta de la esquina, las redes sociales se valen de sondeos y especulaciones para la gran eliminación de hoy lunes.
Falta apenas una semana para la gran final de Gran Hermano Generación Dorada, una temporada que no ha escatimado en escándalos, conflictos y hasta violencia de tipo verbal y física entre los participantes. No obstante, todo tiene un fin y la pantalla de Telefe está a pocos días de emitir el ocaso de esta problemática edición.
Con Yipio Pintos, Solange Abraham, Yanina Zilli, Luana Fernández y Charlotte Caniggia como sobrevivientes de una explosiva casa, la convivencia transita sus últimas horas y ninguna jugadora quiere quedarse afuera, sino más bien conservan la esperanza de ser la siguiente persona que apague la luz.
Quién se queda afuera de la final de Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi
En medio de este escenario de absoluta tensión, los fanáticos del ciclo que conduce Santiago del Moro no pueden esperar a la resolución final por voto telefónico y ya se anticipan a quién puede dejar la casa en la noche de este lunes, gracias a los sondeos y vaticinios de redes sociales.
Uno de los referentes más populares de GH en este aspecto es Pabloschi, conocido como todo un gurú en las eliminaciones. De hecho, una reciente publicación de este famoso tuitero encendió las alarmas: "Siguiente Zilli #bocadeurna #granhermano", escribió el pasado sábado, una tendencia que no modificó en las últimas horas.
Más cerca de la gala de eliminación, escribió: "¿Importa quién se va hoy realmente?", dando a entender que la jugadora que abandone la casa por voto telefónico no resulta fundamental en la dinámica del día a día de la competencia.
De igual manera, la tensión es total y los espectadores aguardan con impaciencia la gala de este lunes, donde sólo quedarán cuatro jugadoras de cara a lo que resta de semana.
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