Radio 10 se animó al furor de las fotos ochentosas y sorprendió en las redes sociales

Más allá del resultado final, la propuesta rápidamente encontró respuesta entre los seguidores de la emisora, que pudieron ver a sus figuras habituales desde una perspectiva completamente diferente.

El trend continúa sumando participantes y demuestra cómo las nuevas herramientas digitales se convirtieron también en una forma de entretenimiento para las audiencias, especialmente cuando permiten jugar con distintas épocas y estilos.

La repercusión de la propuesta volvió a demostrar cómo las tendencias que surgen en las redes pueden convertirse en una oportunidad para mostrar una faceta diferente de figuras conocidas. Esta vez, los conductores de Radio 10 se animaron a viajar en el tiempo y dejaron su propia versión de los años 80.