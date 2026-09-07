Radio 10 se animó al furor de las fotos ochentosas y sorprendió en las redes sociales
Los conductores se sumaron a una de las tendencias que se instaló en redes y compartieron retratos recreados con una estética característica de aquella década.
Radio 10 se sumó a uno de los últimos fenómenos que circulan en las plataformas digitales. En esta oportunidad, sus conductores fueron protagonistas de una particular transformación que los llevó varias décadas atrás para mostrar cómo se verían durante los años 80.
La propuesta tuvo como protagonistas a distintas figuras de la emisora, que aparecieron recreadas con vestuarios, peinados y escenarios propios de la época. El resultado no pasó desapercibido y despertó todo tipo de comentarios entre quienes siguen diariamente a los referentes de la radio.
La iniciativa forma parte de un trend que durante los últimos días comenzó a multiplicarse en Instagram y otras plataformas, con usuarios que utilizan herramientas digitales para modificar imágenes actuales y darles una apariencia retro.
Los conductores de Radio 10, con estética ochentosa
La consigna permite tomar una imagen actual y transformarla para recrear la apariencia que podría haber tenido esa misma persona durante aquella década.
En las publicaciones de Radio 10, los conductores fueron trasladados a ese universo a través de diferentes recursos visuales: ropa característica, peinados con volumen, accesorios y ambientaciones que remiten directamente a los años 80.
Más allá del resultado final, la propuesta rápidamente encontró respuesta entre los seguidores de la emisora, que pudieron ver a sus figuras habituales desde una perspectiva completamente diferente.
El trend continúa sumando participantes y demuestra cómo las nuevas herramientas digitales se convirtieron también en una forma de entretenimiento para las audiencias, especialmente cuando permiten jugar con distintas épocas y estilos.
La repercusión de la propuesta volvió a demostrar cómo las tendencias que surgen en las redes pueden convertirse en una oportunidad para mostrar una faceta diferente de figuras conocidas. Esta vez, los conductores de Radio 10 se animaron a viajar en el tiempo y dejaron su propia versión de los años 80.
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