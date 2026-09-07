Pity Álvarez, tras la nueva pausa en el juicio en su contra: "Estoy bien, ¿no me ves bien?"

Por qué la defensa de Pity Álvarez solicitó la recusación del tribunal y el fiscal de la causa

La presentación fue elevada por los abogados defensores Sebastián Queijeiro y Javier Baños. Los letrados fundamentaron su estrategia en la falta de condiciones para la continuidad del debate, haciendo hincapié en la reciente descompensación que sufrió el artista la semana pasada y que obligó a su traslado e internación de urgencia en el Hospital Fernández.

A pesar de que Álvarez estuvo presente en la sala para la reanudación del proceso, sus representantes legales buscaron frenar el desarrollo de la jornada desde el comienzo. "Frente a los hechos nuevos de que nuestro asistido tuvo que ser trasladado, hicimos esta presentación simplemente para reiterar la necesidad de suspender el debate", argumentó Baños al tomar la palabra ante el tribunal.