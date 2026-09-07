Pity Álvarez, tras la nueva pausa en el juicio en su contra: "Estoy bien, ¿no me ves bien?"
Tras el pedido de su defensa para recusar al tribunal completo y al fiscal de la causa, Pity Álvarez aseguró que "Dios decidirá qué va a pasar".
Una nueva maniobra de la defensa paralizó el proceso contra Cristian Pity Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz. Durante la audiencia del lunes, la representación legal del artista planteó la recusación en bloque de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 de Buenos Aires y del fiscal de la causa.
De esta manera, el futuro inmediato del proceso quedó en manos de la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá decir si hace lugar al pedido de los abogados del músico y aparta a los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, y al fiscal Sandro Abraldes.
Se estima que en un lapso no mayor a 48 horas la Justicia se pronuncie respecto a la recusación solicitada por la representación legal de Álvarez.
Qué dijo Pity Álvarez tras la nueva pausa en el juicio en su contra
Abordado por la prensa, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados sostuvo: "Dejemos todos en manos de Dios. Él va a decir lo que va a pasar".
Al ser consultado por su estado, especialmente tras la descompensación que sufrió la semana pasada, Pity declaró: "Yo estoy bien. Me voy a grabar ahora. ¿No se me ve bien?". Seguidamente, respondió sobre si el debate debía continuar: "Sí, sí, por supuesto. Yo me equivoqué, hice algo mal y bueno... La Justicia va a decirlo".
Por qué la defensa de Pity Álvarez solicitó la recusación del tribunal y el fiscal de la causa
La presentación fue elevada por los abogados defensores Sebastián Queijeiro y Javier Baños. Los letrados fundamentaron su estrategia en la falta de condiciones para la continuidad del debate, haciendo hincapié en la reciente descompensación que sufrió el artista la semana pasada y que obligó a su traslado e internación de urgencia en el Hospital Fernández.
A pesar de que Álvarez estuvo presente en la sala para la reanudación del proceso, sus representantes legales buscaron frenar el desarrollo de la jornada desde el comienzo. "Frente a los hechos nuevos de que nuestro asistido tuvo que ser trasladado, hicimos esta presentación simplemente para reiterar la necesidad de suspender el debate", argumentó Baños al tomar la palabra ante el tribunal.
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