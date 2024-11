Christian Nodal confrontó duramente a Cazzu tras sus declaraciones vía streaming

El mexicano negó haber sido infiel a Cazzu y defendió su relación con Ángela Aguilar, con quien se casó luego de oficializar su ruptura. "Yo se lo dije, ya no siento amor, se terminó. La responsabilidad es de dos, una relación es de dos. Que hubiera habido algún tercero en la relación, eso nunca pasó. Ella sabía que yo estaba con Ángela, incluso le pedí: ‘Oye, puedes decir que nunca fui infiel porque la gente está hablando mierda’. Me dijo, ‘yo no estoy segura de eso’ y ahí fue. Creí que iba a haber algo de cordialidad", expresó, entre nervioso y enojado.

Nodal arremetió: "Me da mucho coraje, tristeza, incomodidad, estar otra vez en esta posición. Nunca fui infiel. Nunca hubo una tercera persona. Si alguien se le ocurre creer todo eso, tiene una gravedad muy grande. Insinuar que yo estaba con mi esposa durante mi ex relación es muy grave y feo. Yo seré muchas cosas, pero infiel no".

Finalmente, defendió a su esposa: “De mi esposa no van a andar hablando así. Ella no es una amante, no es nada de lo que ustedes dicen, y mucho menos lo que insinúan. Jamás fue mi amante. Hicieron una novela de puras teorías y cosas estúpidas. El ‘fan de su relación’… Nunca hubo un ‘fan de su relación’”.

