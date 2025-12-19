MasterChef Celebrity tuvo una nueva eliminación: quién abandonó el reality

Cómo fue la gala de eliminación y quién abandonó MasterChef Celebrity

Para cerrar la semana de olimpiadas, los chefs eligieron al deporte nacional, el pato, para realizar un juego previo a cocinar. Luego, la consigna se trató de hacer un plato con esa ave como ingrediente principal.

Luego de que cada participante nominado presentara sus respectivos platos, la definición quedó con Emilia Attias y Julia Calvo como protagonistas.

Finalmente, Donato fue el encargado de revelar que Julia se convertía en la novena eliminada del certamen.

image Julia Calvo, la nueva eliminada de MasterChef Celebrity.

Todos los eliminados de MasterChef Celebrity hasta ahora

Jorge “Roña” Castro

Pablo Lescano (abandonó por decisión propia).

Esteban Mirol.

Diego "Peque" Schwartzman.

Luis Ventura.

Walas.

Valentina Cervantes (abandonó por decisión propia).

Alex Pelao.

Eugenia Tobal.

Julia Calvo.