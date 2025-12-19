MasterChef Celebrity tuvo una nueva eliminación: quién abandonó el reality
La competencia culinaria de Telefe tuvo una definición emocionante este jueves, en el cierre de la "semana especial de Olimpíadas"/
MasterChef Celebrity viene de un impactante cambio en el juego, ya que el miércoles finalmente no hubo gala de eliminación, y la nueva despedida del programa de Telefe se pasó para este jueves, donde no faltaron las sorpresas y emociones.
Se trató del cierre de la "semana especial de Olimpíadas", que contó con la participación de Zaira Nara, y en la que los concursantes debieron enfrentar el máximo desafío para evitar ser expulsados.
Bajo la conducción de Wanda Nara, el reality de cocina más famoso del país tuvo una gala tremenda, donde el exigente tribunal integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis no dio tregua.
La sombra de la última eliminación aún persiste en las cocinas. El miércoles pasado, la actriz Eugenia Tobal se convirtió en la eliminada tras no convencer a los expertos con su plato, dejando un vacío importante en el grupo.
De esta manera, para este jueves eran ocho los cocineros en la cuerda floja: Susana Roccasalvo, Maxi López, Ian Lucas, Emilia Attias, Cachete Sierra, Julia Calvo y Miguel Ángel Rodríguez.
Cómo fue la gala de eliminación y quién abandonó MasterChef Celebrity
Para cerrar la semana de olimpiadas, los chefs eligieron al deporte nacional, el pato, para realizar un juego previo a cocinar. Luego, la consigna se trató de hacer un plato con esa ave como ingrediente principal.
Luego de que cada participante nominado presentara sus respectivos platos, la definición quedó con Emilia Attias y Julia Calvo como protagonistas.
Finalmente, Donato fue el encargado de revelar que Julia se convertía en la novena eliminada del certamen.
Todos los eliminados de MasterChef Celebrity hasta ahora
- Jorge “Roña” Castro
- Pablo Lescano (abandonó por decisión propia).
- Esteban Mirol.
- Diego "Peque" Schwartzman.
- Luis Ventura.
- Walas.
- Valentina Cervantes (abandonó por decisión propia).
- Alex Pelao.
- Eugenia Tobal.
- Julia Calvo.
