Christian Sancho habló de los memes por su parecido con Edinson Cavani: qué dijo

El actor fue tendencia durante días por el arribo del futbolista uruguayo al país y le envió un audio a Juan Etchegoyen. “Sinceramente me reí mucho con esto, me pareció muy divertido y muy ingenioso, todo lo que son las memes me divierte, la realidad es que cuando hice el personaje de Botineras pensé mucho en Cavani por el parecido físico”, dijo.