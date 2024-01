La decisión de Christian Sancho para que no lo confundan con Edinson Cavani

Qué hizo Christian Sancho para que no lo confundan con Edinson Cavani

cristian sancho.jpg

Publicó en su Instagram una foto con una particular remera y la explicación. "Después de unos días en la temporada decidí que este será mi uniforme para este verano en Villa Carlos Paz. A veces tu remera habla por sí sola. La mejor remera personalizada de la historia". La remera se puede ver una foto suya con la camiseta de Newell´s y la frase: "No soy Cavani".

El modelo había dicho: "Para mí él es un crack y me encanta que le vayan bien, si no me van a re putear en la calle. Si no mete goles puedo ser el culpable yo".