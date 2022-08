Christian Sancho: "Mi origen fue el abandono"

"Lo que yo siempre agradecí es que mi mamá nunca me habló mal de él y nunca me dijo nada negativo. Yo perdoné a mi padre porque ella me enseñó a perdonar. Siempre me recalcó que hay que estar en paz", aseguró emocionado.

Christian Sancho destacó que a partir de su familia supo lo que es el amor y construir un hogar, cuando su origen fue la separación y el abandono, de lo que se enteró cuando tenía 7 años: "Te da una madurez muy grande. Te hace un niño maduro".

En este contexto, el actor se refirió a su relación con la bailarina Celeste Muriega, a quien le propuso casamiento a solo seis meses de comenzar el noviazgo.