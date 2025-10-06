El nuevo documental de HBO Max "Alabama: presos del sistema" ya tiene fecha de estreno
HBO Max estrena este mes de octubre un documental sobre la visita de dos cineastas a la prisión de Alabama. Los detalles de su lanzamiento.
El nuevo y esperado documental original de HBO, "Alabama: presos del sistema", se estrenará el próximo 10 de octubre a las 20hs. La película, dirigida y producida por el cineasta ganador del Emmy Andrew Jarecki (La Maldición) y Charlotte Kaufman, también estará disponible para streaming en HBO Max en la misma fecha.
El documental, que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance en enero, comenzó de manera inesperada. Los cineastas viajaron a una prisión en Alabama, Estados Unidos, con el objetivo inicial de grabar una reunión de avivamiento.
Sin embargo, fuera de cámara, los presos advirtieron al equipo sobre los "terribles" sucesos que se mantenían en secreto dentro de la penitenciaría. Esta advertencia dio inicio a una intensa investigación de seis años para desentrañar la realidad oculta detrás de uno de los sistemas penitenciarios catalogados como "más letales" del país.
Brutalidad, corrupción y resistencia: un documental imperdible
A través de un acceso directo sin precedentes y el uso de videos grabados con celulares introducidos de contrabando, los cineastas descubren que una muerte violenta ocurrida en la prisión no fue un hecho aislado, contradiciendo la versión oficial.
Lo que se revela es una historia impactante de brutalidad, corrupción y un sistema en colapso. El documental muestra la cruda lucha de los presos por su propia supervivencia mientras se organizan y "embarcan en una campaña de resistencia contra todas las adversidades".
"Alabama: presos del sistema" es un documental original de HBO dirigido y producido por Andrew Jarecki y Charlotte Kaufman. La producción también contó con la coproducción de Alelur «Alex» Duran, Page Marsella y Beth Shelburne. Nancy Abraham, Lisa Heller y Sara Rodríguez firman la producción ejecutiva por parte de HBO.
