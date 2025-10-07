"Gatillero", el thriller argentino filmado en plano secuencia que se puede ver en HBO Max
La película argentina que fue filmada en plano secuencia y brilló en distintos festivales, ahora oficialmente se puede ver en plataformas. Conócela.
El cine de Cris Tapia Marchiori siempre se ha caracterizado por su mirada implacable sobre los márgenes, pero en "Gatillero" alcanza una nueva dimensión de visceralidad. Este film no pide permiso, sino que obliga al espectador a sumergirse en la pesadilla de El Galgo, un ex sicario que acepta un encargo aparentemente trivial —un disparo de advertencia— y termina atrapado en un vórtice de traición y caos del cual no hay escapatoria. Es una obra de crimen y supervivencia que explora la fragilidad de la redención en un mundo donde el pasado es una condena activa.
El principal motor de la intensidad de la película es la decisión técnica y narrativa de rodarla en un vertiginoso plano secuencia. Este recurso no es un simple alarde formal, sino una elección fundamental que elimina el respiro y el corte, obligándonos a presenciar el terror y la paranoia de El Galgo en tiempo real. Al filmar de manera ininterrumpida, Tapia Marchiori nos convierte en cómplices y rehenes de la tragedia que se anuncia, intensificando la atmósfera cruda y sin respiro. Esta sensación inmersiva se potencia por el rodaje íntegro en Isla Maciel y la participación activa de su comunidad, lo que confiere a la narrativa un realismo documental rara vez visto en el género de thriller.
El valor de esta audacia ha sido reconocido internacionalmente, confirmando que la propuesta va más allá de la experimentación. "Gatillero" ha cosechado múltiples premios, destacándose el de Mejor Director para Tapia Marchiori y el de Mejor Actor para Sergio Podeley en festivales como Fantaspoa y Nòt Film Fest. Este reconocimiento global, sumado a un reparto de gran calibre que incluye a Maite Lanata y Julieta Díaz, valida la película como una obra esencial del cine argentino contemporáneo.
Si se busca un thriller que desafíe la comodidad del espectador, que utilice el lenguaje cinematográfico para transmitir pánico y que honre la tradición del cine de autor con una ejecución impecable, la respuesta está en HBO Max. Ver "Gatillero" es una cita ineludible con una pieza que demuestra cómo la técnica puede elevar la intensidad narrativa a un arte de supervivencia.
