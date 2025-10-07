"Gatillero", el thriller argentino filmado en plano secuencia que se puede ver en HBO Max

El principal motor de la intensidad de la película es la decisión técnica y narrativa de rodarla en un vertiginoso plano secuencia. Este recurso no es un simple alarde formal, sino una elección fundamental que elimina el respiro y el corte, obligándonos a presenciar el terror y la paranoia de El Galgo en tiempo real. Al filmar de manera ininterrumpida, Tapia Marchiori nos convierte en cómplices y rehenes de la tragedia que se anuncia, intensificando la atmósfera cruda y sin respiro. Esta sensación inmersiva se potencia por el rodaje íntegro en Isla Maciel y la participación activa de su comunidad, lo que confiere a la narrativa un realismo documental rara vez visto en el género de thriller.