Christopher Nolan lanzó el primer tráiler de "La Odisea", su nueva película
La epopeya cinematográfica más importante del 2026 ya tiene su primer adelanto y es uno de los más emblemáticos de la historia. Los detalles.
Cuando Christopher Nolan está decidido a hacer una nueva película, la magia sucede. Y así lo dejó claro con su repertorio que empezó, ni más ni menos que con "Following" y siguió con, entre otras, con producciones que se convirtieron en un hito como "Interestelar". Sin dudas, un mago sin varita, pero con un amor por el cine que es lo que deriva en que todo lo que hace, lo haga bien.
Si, lo sé. Quizás los susceptibles me podrán decir que Christopher Nolan no tiene todos momentos espléndidos, porque su cine puede gustar más o menos, pero si hay algo que es específico, es que todas sus películas tienen un nivel de producción que lleva al cine a otro nivel. Uno de los últimos ejemplos es "Oppenheimer", una película que no es para todo el mundo, pero que brilla por sí sola y no simplemente por su historia, sino también por el nivel que tiene detrás.
Y ahora, como su último lanzamiento dejó la vara muy alta, él mismo decidió superarla. Esto es porque, apenas terminó el furor por "Oppenheimer", Nolan tomó el toro por las astas y comenzó a trabajar sin reparos en su nuevo film: "La Odisea".
La epopeya cinematográfica más importante del último tiempo ya tiene fecha de estreno para el 16 de julio de 2026 y es, así como cada una de las historias que él creó, un acontecimiento por varias cosas y la primera tiene que ver con que es la primera adaptación en la historia y a gran escala que se hace de este poema épico creado por Homero.
Pero esto no es todo, sino que así como sucede en cada una de sus historias, también el director optó por un elenco de lujo. Entre ellos se encuentran Matt Damon quien es el encargado de liderar la película como Odiseo, Tom Holland como Telémaco, Anne Hatthaway como Penélope, Robert Pattinson como Antínoo, Zendaya como Atenea, Charlize Theron como Circe y Lupita Nyong'o en un papel por desvelar son solo una muestra.
Sin embargo, ahora, más allá de que será la película más esperada del 2026, Nolan fue por más y demostró por qué su trabajo siempre es el mejor o el que más llama la atención cuando está de estreno. Así lo comprobó con el tráiler del film que se acaba de lanzar y ya es uno de los más vistos. El mismo dejó en claro que este largometraje, el cual oscila los 250 millones de dólares de presupuesto será un antes y un después en la historia del cine de calidad.
