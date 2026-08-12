Cindy Fos arranca su gira nacional tras agotar entradas en Buenos Aires
Luego de colmar sus tres presentaciones en la Ciudad de Buenos Aires, la cantautora, actriz y modelo bilingüe da inicio a su tour por el país.
Tras agotar localidades en sus tres funciones en Buenos Aires, la talentosa cantautora Cindy Fos emprende el camino hacia el interior para dar inicio oficial a su gira nacional.
Con un presente auspicioso y el reciente lanzamiento de su single pop en inglés “La La Land” —producido en Los Ángeles por Betsy Hammer y Larry Treadwell—, la artista consolida un año consagratorio que combina su rol musical con su labor como panelista en Canal Metro y su nutrida trayectoria en las tablas y la televisión.
Para conocer en profundidad el universo creativo que impulsa este nuevo tour, la artista repasa los hitos de su formación y su visión sobre el arte en una charla íntima estructurada a través de sus propias definiciones.
Quién es Cindy Fos
Sus orígenes y la música como destino
Consultada sobre el momento en que descubrió su vocación, la artista revela un legado familiar ineludible: “Respiré arte desde que nací. Soy hija de Adriana Pelegrini, actriz y cantante argentina. Ella es una artista integral que me hizo conocer todas las artes, desde el dibujo hasta el canto. Se dedica a los boleros y a la música romántica, aunque también trabajó con Los Ratones Paranoicos, Pappo, La Bersuit Vergarabat y muchos más rockstars argentinos”, relata.
Tras formarse en el Pueblo Blanco High School —donde ganó el premio “William Shakespeare”—, profundizó sus estudios de música popular y lírica en el EMBA y en Estados Unidos junto a Betsy Hammer. “Siempre estoy entrenando la voz. Amo cantar en vivo y también grabar en el estudio. Me encanta experimentar con distintos géneros: adoro la música disco, el rock and roll y el latin pop”, afirma.
La fusión de disciplinas: actriz, modelo y comunicadora
Con un currículum que incluye pasos por el Lee Strasberg Theatre and Film Institute con David Strasberg, obras junto a Helena Tritek (Noche Bukowski) y su paso por escenarios junto a Miguel Ángel Cherutti y Carmen Barbieri, Cindy explica cómo conviven sus múltiples facetas.
“Mi faceta de actriz, modelo, comunicadora y cantante forma parte de una misma persona y, a la vez, de cuatro personas distintas. El actor estudia bien a su personaje: su contexto histórico y sus emociones. Me fascina poder interpretar a mi rockstar ochentera, más ruda y sexy, al estilo de Joan Jett, o a mi estrella latina pop, dulce y femenina, al estilo de Thalía o JLo”, señaló la artista.
Asimismo, destaca la influencia del modelaje en su estética escénica —marcada por la impronta de las divas de los años 70 y 80— y remarca sobre su labor en los medios: “En cuanto a la comunicación, me importa el mensaje y aquello que puedo dejarle al público. Si transmití alegría, soy feliz”.
Un estilo propio y la energía para el escenario
Definiéndose a través de su búsqueda sonora actual, la cantautora —también licenciada en administración de empresas por la Universidad de Belgrano— detalla qué la inspira al momento de componer y explica: “Me gusta la música alegre, como yo: divertida, sana y buena. Estoy atravesando una etapa de profundo amor por el pop rock, tanto en inglés como en español. Decido tener una buena actitud todos los días, agradecerle a Dios y sonreír, aunque a veces sea sin ganas. En este momento, me interesa hacer música divertida, para bailar y olvidarse de los problemas; para conectarse con la sensualidad, la fantasía y el amor”.
Con este impulso y un repertorio que incluye éxitos como “Sky Love”, “LIBRE”, “Viva el Amor” y “Fin”, Cindy Fos se prepara para llevar su despliegue escénico a cada rincón del país.
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