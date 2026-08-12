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Cindy Fos arranca su gira nacional tras agotar entradas en Buenos Aires

Espectáculos

Luego de colmar sus tres presentaciones en la Ciudad de Buenos Aires, la cantautora, actriz y modelo bilingüe da inicio a su tour por el país.

Cindy Fos arranca su gira nacional tras agotar entradas en Buenos Aires

Tras agotar localidades en sus tres funciones en Buenos Aires, la talentosa cantautora Cindy Fos emprende el camino hacia el interior para dar inicio oficial a su gira nacional.

Con un presente auspicioso y el reciente lanzamiento de su single pop en inglés “La La Land” —producido en Los Ángeles por Betsy Hammer y Larry Treadwell—, la artista consolida un año consagratorio que combina su rol musical con su labor como panelista en Canal Metro y su nutrida trayectoria en las tablas y la televisión.

Para conocer en profundidad el universo creativo que impulsa este nuevo tour, la artista repasa los hitos de su formación y su visión sobre el arte en una charla íntima estructurada a través de sus propias definiciones.

Quién es Cindy Fos

Sus orígenes y la música como destino

Consultada sobre el momento en que descubrió su vocación, la artista revela un legado familiar ineludible: “Respiré arte desde que nací. Soy hija de Adriana Pelegrini, actriz y cantante argentina. Ella es una artista integral que me hizo conocer todas las artes, desde el dibujo hasta el canto. Se dedica a los boleros y a la música romántica, aunque también trabajó con Los Ratones Paranoicos, Pappo, La Bersuit Vergarabat y muchos más rockstars argentinos”, relata.

Tras formarse en el Pueblo Blanco High School —donde ganó el premio “William Shakespeare”—, profundizó sus estudios de música popular y lírica en el EMBA y en Estados Unidos junto a Betsy Hammer. “Siempre estoy entrenando la voz. Amo cantar en vivo y también grabar en el estudio. Me encanta experimentar con distintos géneros: adoro la música disco, el rock and roll y el latin pop”, afirma.

La fusión de disciplinas: actriz, modelo y comunicadora

Con un currículum que incluye pasos por el Lee Strasberg Theatre and Film Institute con David Strasberg, obras junto a Helena Tritek (Noche Bukowski) y su paso por escenarios junto a Miguel Ángel Cherutti y Carmen Barbieri, Cindy explica cómo conviven sus múltiples facetas.

“Mi faceta de actriz, modelo, comunicadora y cantante forma parte de una misma persona y, a la vez, de cuatro personas distintas. El actor estudia bien a su personaje: su contexto histórico y sus emociones. Me fascina poder interpretar a mi rockstar ochentera, más ruda y sexy, al estilo de Joan Jett, o a mi estrella latina pop, dulce y femenina, al estilo de Thalía o JLo”, señaló la artista.

Asimismo, destaca la influencia del modelaje en su estética escénica —marcada por la impronta de las divas de los años 70 y 80— y remarca sobre su labor en los medios: “En cuanto a la comunicación, me importa el mensaje y aquello que puedo dejarle al público. Si transmití alegría, soy feliz”.

Un estilo propio y la energía para el escenario

Definiéndose a través de su búsqueda sonora actual, la cantautora —también licenciada en administración de empresas por la Universidad de Belgrano— detalla qué la inspira al momento de componer y explica: “Me gusta la música alegre, como yo: divertida, sana y buena. Estoy atravesando una etapa de profundo amor por el pop rock, tanto en inglés como en español. Decido tener una buena actitud todos los días, agradecerle a Dios y sonreír, aunque a veces sea sin ganas. En este momento, me interesa hacer música divertida, para bailar y olvidarse de los problemas; para conectarse con la sensualidad, la fantasía y el amor”.

Con este impulso y un repertorio que incluye éxitos como “Sky Love”, “LIBRE”, “Viva el Amor” y “Fin”, Cindy Fos se prepara para llevar su despliegue escénico a cada rincón del país.

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