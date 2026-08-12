Meimi presenta su nueva canción: desamor, límites y una decisión personal

“Todos mis temas, los que escribo propios, hablan justamente de mi paso por el desamor y todas las experiencias que he tenido cuando me han roto el corazón y en mis relaciones”, explicó.

Y definió su manera de escribir con una frase contundente: “Es como una autobiografía hecha canciones”.

El aprendizaje de poner límites

Uno de los ejes centrales de “Si No Sabe Querer” es la importancia de poner límites dentro de los vínculos. Para Meimi, se trata de un aprendizaje que no llegó de manera sencilla y que todavía forma parte de un proceso personal.

“Me costó un montón, mucha terapia. Es el día de hoy que lo trabajo mucho, el tema de los límites en todos mis ámbitos”, reconoció.

La cantante se definió como una persona “muy dadora” y explicó que esa característica, aunque puede ser una virtud, también puede convertirse en una dificultad cuando no existe un límite claro.

“Es una virtud para algunas cosas, pero la verdad que para otras el no saber poner límites es un trabajo muy pesado”, sostuvo.

Su reflexión también aparece ligada a una de las preguntas más importantes que plantea la canción: cuánto de uno está dispuesto a ceder para sostener una relación.

“No estoy dispuesta a negociar quién soy”

Con el lanzamiento de este nuevo tema, Meimi también parece marcar una nueva posición frente a sus vínculos y a su propia identidad artística.

Al ser consultada sobre qué es aquello que nunca más estaría dispuesta a negociar, ni en el amor ni en la música, la cantante fue contundente: “Quién soy”.

“Capaz por conformar al otro, aceptar ideas con las que no estoy de acuerdo o priorizar al otro antes que a mí”, explicó sobre algunas situaciones que hoy elige mirar de otra manera.

Ese aprendizaje atraviesa el concepto de “Si No Sabe Querer”: no se trata solamente de terminar una relación o dejar atrás el desamor, sino de no perder la propia identidad intentando sostener un vínculo.

Una cumbia que mantiene sus raíces

La nueva canción también reafirma la búsqueda musical de Meimi, que apuesta por actualizar la cumbia sin desprenderla de su esencia.

Para la artista, hay algo que no debería cambiar aunque el género continúe evolucionando: sus raíces.

“Que la cumbia sea para toda la familia, no para un sector o hablarle solo a un cierto sector de la población”, afirmó.

“Creo que la cumbia es popular, la cumbia es para compartir, la cumbia es para unir”, agregó.

Desde ese lugar, “Si No Sabe Querer” inaugura el universo creativo de un álbum que buscará expandir las posibilidades de la cumbia hacia nuevos territorios musicales, combinando tradición y sonidos contemporáneos.

La colaboración con Carmelo 49 es, entonces, mucho más que un nuevo single: es la primera puerta de entrada a una etapa que continuará desarrollándose durante los próximos meses y que tendrá su siguiente gran capítulo en el álbum de estudio que Meimi prepara para 2027.

Y si tuviera que resumir todo lo que representa este nuevo momento de su vida y su carrera en una sola palabra, la artista no duda: “Disfrute”.