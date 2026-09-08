Cine a sólo $5.000: fechas, salas y la cartelera completa para aprovechar la "Fiesta del Cine"
El evento se llevará a cabo desde este jueves 10 de septiembre y hasta el miércoles 16, inclusive. Todos los detalles.
El cine argentino se prepara para una nueva convocatoria masiva. Desde el jueves 10 hasta el miércoles 16 de septiembre se desarrollará una nueva edición de la Fiesta del Cine, una iniciativa que busca acercar al público a las salas de todo el país con una tarifa única y accesible de $5.000 para funciones tradicionales y en 3D.
La propuesta, que celebra su segunda entrega del año, reúne a los principales complejos cinematográficos del territorio nacional e incluye una cartelera diversa que combina novedades de la semana, tanques que continúan en exhibición y un nutrido paquete de reestrenos nostálgicos.
Cómo conseguir las entradas para la Fiesta del Cine
La preventa oficial de boletos inicia este martes 8 de septiembre. Las entradas a valor promocional podrán adquirirse tanto de forma presencial en las boleterías de los cines adheridos como a través de sus plataformas digitales y canales habituales de venta.
La cartelera: novedades, continuaciones y clásicos
La grilla de programación para esta semana especial abarca opciones para todos los públicos:
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Estrenos que llegan el 10 de septiembre: La semana de descuentos coincidirá con el lanzamiento en salas de títulos como El heladero, Código venganza, Tadeo el explorador y la lámpara maravillosa, Hechizo de amor y Oasis.
Éxitos en cartelera: Continuarán en pantalla producciones de gran convocatoria como Spider-Man, Toy Story 5, La Odisea y Terminator.
Reestrenos y clásicos: El evento contará con una fuerte apuesta a la nostalgia con el regreso de la trilogía completa de Volver al Futuro, Rápidos y Furiosos 1 y Shrek 1. También reaparecerán en cartelera títulos como El diablo viste a la moda 2, Michael, Moana live action, Coraline, ParaNorman, The Boxtrolls, Mario Galaxy, Hoppers, Scary Movie 6, Backrooms y Minions y monstruos.
La iniciativa apunta a renovar el hábito de la salida al cine y mantener el flujo de espectadores en los complejos de todo el país durante la primavera.
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