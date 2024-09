Cinthia Fernández se mostró furiosa con las críticas por el cambio de look de sus hijas: "Es grave..."

No obstante, muchos usuarios opinaron que las niñas eran demasiado pequeñas para un cambio de imagen tan drástico: “Son morochas y hermosas. No les queda bien esos teñidos de señoras grandes”, comentó un seguidor. En tanto, otro agregó: “¿Qué les hiciste? Les quedaba mejor antes pobrecitas”.

La respuesta de Cinthia Fernández a las críticas por el look de sus hijas

Fiel a su estilo, la mediática salió a defenderse en LAM, donde lanzó un fuerte descargo contra quienes la criticaron. “Me quedé como medio dura. Habla más de la gente... me parece grave el tema de las opiniones, meterse con criaturas diciendo que parecen personas mayores de 40”, comenzó diciendo visiblemente molesta.

La mediática aprovechó la ocasión para aclarar que, en realidad, las gemelas no se tiñeron, y que el balayage que lucen también se lo hicieron año pasado, sin tocar las raíces. “La verdad es que no se tiñeron. El año pasado se hicieron un balayage que es como un desgaste en las puntas porque se querían poner como unos youtubers que miran ellas, una pelo azul y la otra rosa”, explicó.

“Los que comentaron ahí son unos imbéciles. Los que dijeron ‘es porque no las quiere morochitas’ cerrá el or..., ¿qué te metés? Son nenas grandes que ya deciden. Si me preguntás, yo no quería que se cortaran más el pelo, pero ellas querían hace rato ese... ¡Hacelo!”, lanzó la panelista.

“Igual es porque soy yo, porque Jimena Barón lo lleva (a Morrison) a Leo Leiva y le hace 75 colores, porque el pibe también sigue a youtubers”, sentenció, asegurando que las críticas son solo porque se trata de sus hijas.