Cinthia Fernández aseguró que Matías Defederico podría ir preso: qué pasó

La panelista nunca se quedó callada y siempre habló en los medios de los problemas que le causa el padre de sus hijas. Ahora, la interna está más fuerte que nunca, ya que se supo que podría ir preso y fue inhabilitado para renovar su carnet de conducir.

Cinthia estuvo de visita en LAM y brindó una nota, en donde Ángel de Brito le consultó a cerca el motivo por el cual su ex podría afrontar la Justicia: "¿Por qué puede ir preso Matías Defederico?", indagó.

A lo que ella respondió: "Por evasión fraudulenta... Yo vengo hace un año y medio con esto, cuando ya me empezó a tomar el pelo. Él pasa siempre 55 mil pesos por las tres nenas, no por cada una, hace muchos años, sin contar que en el camino me sacó la obra social de las nenas y no me avisó", empezó diciendo.

Y Cinthia continuó: "Yo me cansé, mucha gente lo empezó a traicionar, me empezó a llegar información... Un tipo que dice 'no me alcanza para nada, vivo al día', y después lo ves que construye casas y vende casas, con mi plata, con la de mis hijas, te da un poco por las pelotas", expresó indignada.